'बॉल डाल न...', पाकिस्तानी गेंदबाज की हरकत पर गुस्साए वैभव सूर्यवंशी, अगली गेंद पर जड़ा चौका

एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में रविवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ए टीम 136 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी, हालाँकि वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी. उन्होंने 28 गेंदों में 45 रन बनाए. इस पारी में उन्हें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज पर खूब गुस्सा आया, जब एक मिस गेंद के बाद उन्होंने चिढ़ाया. अगली ही गेंद पर वैभव ने उसी शॉट के जरिए शानदार चौका जड़ा.

पाकिस्तान ए के तेज गेंदबाज उबैद शाह ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद वैभव सूर्यवंशी को डाली, इस पर बल्लेबाज ने गैप ढूंढकर चौका मारने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहे. गेंद सीधा फील्डर के पास गई, इस पर गेंदबाज ने वैभव सूर्यवंशी को चिढ़ाने का प्रयास किया तो सूर्यवंशी भी चुप नहीं रहे.

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "बॉल डाल न." इसके बाद फिर उन्होंने यही कहा, जिस पर पाकिस्तान गेंदबाज उबैद कुछ नही कह पाए. फिर अगली गेंद भी उन्होंने इसी तरह की डाली, जिस पर वैभव ने उसी फील्डर के ऊपर से दनदनाता हुआ चौका मारा.

पाकिस्तान से हार गई टीम इंडिया

वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 160.71 की स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाए, उनके आलावा नमन धीर ने अच्छी बल्लेबाजी की और 20 गेंदों में 35 रन बनाए. लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़कर अन्य कोई प्रभावी नहीं रहा. प्रियांश आर्या 10, कप्तान जितेश शर्मा 5, नेहाल वढेरा 8 रन बनाकर आउट हुए तो आशुतोष शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए.

137 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान ने 13.2 ओवरों में हासिल कर 8 विकेट से जीत दर्ज की. पाकिस्तान के ओपनर माज सदाकत ने 47 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के जड़े. भारत का कोई गेंदबाज भी प्रभाव नहीं डाल पाया, गुरजपनीत सिंह ने 3 ओवरों में 28 रन खर्चे. यश ठाकुर ने 3 ओवरों में 35 रन दिए. नमन धीर ने सिर्फ 8 गेंदें डाली, जिसमें उन्होंने 27 रन लुटाए.