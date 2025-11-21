आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला मैच खेला जाएगा. इंडिया A और बांग्लादेश A टीमों के बीच होने वाला मैच भारतीय समयानुसार शाम 3 बजे से शुरू होगा. इस सेमीफाइनल मैच का विजेता, दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के विजेता से भिड़ेगा.