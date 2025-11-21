IND A vs BAN A Live Score: वैभव सूर्यवंशी ने लपका कैच, टीम इंडिया ने बांग्लादेश को दिया दूसरा झटका
आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच सेमीफाइनल खेला मैच खेला जाएगा. इंडिया A और बांग्लादेश A टीमों के बीच होने वाला मैच भारतीय समयानुसार शाम 3 बजे से शुरू होगा. इस सेमीफाइनल मैच का विजेता, दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच के विजेता से भिड़ेगा.
IND A vs BAN A Live Score: बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज आउट
जवाद अबरार 13 रन बनाकर आउट हो गए हैं. रमनदीप सिंह की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने उनका कैच लिया. 9.2 ओवर में बांग्लादेश ने दो विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए हैं. दूसरे छोर पर हबीबुर रहमान 31 रन बनाकर डटे हैं.
IND A vs BAN A Live Score: बांग्लादेश ने 9 ओवर में बनाए 70 रन
9 ओवर में बांग्लादेश A टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 70 रन बना लिए हैं. हबीबुर रहमान ने 31 रन बना लिए हैं और अबरार 7 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनकी पार्टनरशिप 27 रनों की हो गई है. बांग्लादेशी पारी में अब तक 5 छक्के और 4 चौके लग चुके हैं.
Source: IOCL