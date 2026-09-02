मुश्किल में पाकिस्तानी क्रिकेटर का करियर! पड़ेगी वकील की जरूरत

पाकिस्तान क्रिकेट का स्तर कितना नीचे गिरेगा? यह सवाल पूछा ही जाना चाहिए क्योंकि जब देश का क्रिकेट बोर्ड और एक खिलाड़ी ही आमने-सामने आ जाएं, तब इसमें खेल की गरिमा जैसी चीज कहां बच जाती है. दरअसल इमाम उल हक पर इंग्लैंड टूर के दौरान चोट का बहाना बनाने का आरोप है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपने बचाव में इमाम उल हक ने एक वकील हायर किया है.

इमाम उल हक को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में चोट आई थी. PCB ने स्टेटमेंट तक जारी कर दिया था कि इमाम उल हक को काफ इंजरी हुई है. उन्हें फील्डिंग के दौरान इंजरी हुई और बताया गया कि फिट होने के लिए उन्हें 10 दिन आराम करने की सलाह मिली है. इसके बाद एक वीडियो सामने आता है, जिसमें इमाम पैर पर पट्टी बांधकर अभ्यास कर रहे थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड समेत कई पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि इमाम चोट ने बहाना बनाया है.

मुश्किल में इमाम उल हक

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि इमाम उल हक भयंकर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. अपने बचाव में उन्हें एक वकील भी हायर करना पड़ सकता है.

सूत्र ने बताया - इमाम बड़ी मुश्किल में हैं. वह जब बोर्ड की जांच समिति के सामने पेश होंगे तब उन्हें एक वकील की जरूरत भी पड़ेगी. यह जांच समिति उनकी काफ मसल्स में आई चोट की जांच करेगी, जिसकी वजह से वो दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे.

वहीं पाकिस्तान के पूर्व सेलेक्टर मुहम्मद वसीम ने खुलासा किया कि फिजियोथेरेपिस्ट क्लिफ डीकन ने 2022 की इंग्लैंड सीरीज के दौरान इमाम उल हक की चोटों को लेकर दिखे एक पैटर्न को लेकर चिंता व्यक्त की थी. इस वजह से भी इमाम उल हक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं.

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साल 2025 में एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि PCB द्वारा गठित एक समिति ने पाया था कि न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान इमाम उल हक ने अंगूठे में चोट का बहाना बनाया था. मामला इतना गंभीर था कि समिति ने इमाम को सभी फॉर्मेट से बैन करने तक की बात कह दी थी.

पाकिस्तान वापस भेजे गए

इंग्लैंड के खिलाफ पहले दोनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान टीम बुरी तरह हार गई है. अब 9 सितंबर से तीसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा. उससे पहले पाक टीम ने 7 खिलाड़ियों को वापस घर भेज दिया है. सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं सरफराज अहमद और उमर गुल के रूप में 2 कोचों की भी छुट्टी कर दी गई है.

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