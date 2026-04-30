हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'पहला वर्ल्ड कप जीतना है तो हेनरिक क्लासेन को फोन करो...', पीटरसन ने CSA क्रिकेट बोर्ड को दी सलाह

'पहला वर्ल्ड कप जीतना है तो हेनरिक क्लासेन को फोन करो...', पीटरसन ने CSA क्रिकेट बोर्ड को दी सलाह

IPL 2026: हेनरिक क्लासेन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 30 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाई, जिसके लिए उन्हें POTM अवार्ड मिला. उन्हें देख केविन पीटरसन ने CSA को एक सलाह दी.

By : शिवम | Updated at : 30 Apr 2026 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को 244 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा (45) और ट्रैविस हेड (76) ने तेज तर्रार शुरुआत दिलाई, हेनरिक क्लासेन ने शानदार अंत किया. क्लासेन ने 30 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 7 चौके जड़े. कोई भी शॉट ऐसा नहीं था जो खराब था. उनकी इस विस्फोटक पारी में समझदारी भी नजर आई, जिसके लिए वह जाने भी जाते हैं. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. मैच के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने साउथ अफ्रीका को एक सलाह देते हुए पोस्ट किया.

हेनरिक क्लासेन कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. 2 जून, 2025 को उन्होंने संन्यास लिया था. क्लासेन ने लगातार ट्रेवेल और बिजी शेड्यूल के चलते परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे. क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट को लेकर हो रहे विवाद को भी एक कारण बताया जाता है कि उन्होंने संन्यास लिया.

केविन पीटरसन ने CSA को दी सलाह

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने हेनरिक क्लासेन को लेकर दो पोस्ट किए. उन्होंने लिखा, "जिन्होंने लिखा था कि क्लासेन ऑफ है? वह अविश्वसनीय है." इसके बाद अन्य पोस्ट में उन्होंने क्रिकेट साउथ को सलाह देते हुए कहा कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो क्लासेन को फोन करो.

यह भी पढ़ें- सिर्फ रियान पराग नहीं, LIVE मैच में ये क्रिकेटर्स भी कर चुके हैं स्मोकिंग

पीटरसन ने लिखा, "दक्षिण अफ्रीका ने कभी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता. आज सुबह ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से हेनरिक क्लासेन को फोन करना चाहिए. उनसे कहना चाहिए कि क्या वह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं और दक्षिण अफ्रीका को उनके पहले वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश में अहम हिस्सा बन सकते हैं."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 30 Apr 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
SRH SunRisers Hyderabad INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Henrik Klassen
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'पहला वर्ल्ड कप जीतना है तो हेनरिक क्लासेन को फोन करो...', पीटरसन ने CSA क्रिकेट बोर्ड को दी सलाह
'पहला वर्ल्ड कप जीतना है तो हेनरिक क्लासेन को फोन करो...', पीटरसन ने CSA क्रिकेट बोर्ड को दी सलाह
क्रिकेट
सिर्फ रियान पराग नहीं, LIVE मैच में ये क्रिकेटर्स भी कर चुके हैं स्मोकिंग
सिर्फ रियान पराग नहीं, LIVE मैच में ये क्रिकेटर्स भी कर चुके हैं स्मोकिंग
क्रिकेट
हार के 3 बड़े कारण..., 243 बनाकर भी जीत नहीं पाई मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या से हुई बड़ी गलती
हार के 3 बड़े कारण..., 243 बनाकर भी जीत नहीं पाई मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या से हुई बड़ी गलती
क्रिकेट
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में दिखा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख! गंदी हरकत पर उतरा नेपाल, अब भारत से मांग रहा माफी, जानें पूरा विवाद
पाकिस्तान में दिखा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख! गंदी हरकत पर उतरा नेपाल, अब भारत से मांग रहा माफी, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Special Session Live: यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
विश्व
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
आईपीएल 2026
IPL 2026: शतक जीत की गारंटी नहीं, 5 बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम हारी
IPL 2026: शतक जीत की गारंटी नहीं, 5 बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम हारी
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
बॉलीवुड
45 की उम्र में सरोगेसी के जरिए मां बनेंगी संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
मां बनने वाली हैं संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए वरदान है इस नदी का पानी! बंजर मिट्टी में भी फूंक देता है जान
किसानों के लिए वरदान है इस नदी का पानी! बंजर मिट्टी में भी फूंक देता है जान
ऑटो
Maruti Suzuki का बड़ा दांव: छोटी कारों, SUVs और EVs में करेगी भारी निवेश, जानें क्या है फ्यूचर प्लान
Maruti Suzuki का बड़ा दांव: छोटी कारों, SUVs और EVs में करेगी भारी निवेश, जानें क्या है फ्यूचर प्लान
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget