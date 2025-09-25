अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच, फिर फाइनल में किससे होगा भारत का सामना?

Pakistan vs Bangladesh Asia Cup 2025: एशिया कप सुपर-4 में आज बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज नॉक आउट मैच खेला जाएगा. आज के मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी, वो भारत के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी. लेकिन अगर आज के मैच में बारिश आ जाती है और इस वजह से ये मैच रद्द हो जाता है, तब मुकाबले का फैसला किस तरह निकाला जाएगा, आइए जानते हैं.

PAK vs BAN मैच में हुई बारिश, तब?

पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच अगर बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तब दोनों टीमों को 1-1 अंक दे दिया जाएगा, क्योंकि इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है. क्रिकेट में रिजर्व डे कुछ अहम मुकाबलों के लिए रखे जाते हैं. एशिया कप सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें एक साथ खड़ी हैं, दोनों के पास ही 2-2 अंक हैं. इस मैच के रद्द होने से पाकिस्तान और बांग्लादेश के 3-3 अंक हो जाएंगे.

भारत की फाइनल में किससे होगी टक्कर?

बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस नॉक आउट मुकाबले के लिए न तो कोई रिजर्व डे है और अंकों में भी दोनों टीमें बराबरी पर हैं. ऐसे में एशिया कप फाइनल का टिकट उस टीम को मिलेगा, जिसका सुपर-4 पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट बेहतर होगा. टीम इंडिया अब तक अपने दोनों मैच जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंकों के साथ टॉप पर है, वहीं नेट रन रेट भी भारत का सबसे बेहतर है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेट रन रेट पर नजर डालें, तब पॉइंट्स टेबल में पाक टीम का नेट रन रेट +0.226 है, वहीं बांग्लादेश का नेट रन रेट -0.969 है. अगर आज का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तब बांग्लादेश बिना मैच खेले ही एशिया कप से बाहर हो जाएगी और बेहतर नेट रन रेट की वजह से पाकिस्तान की टीम एशिया कप फाइनल में क्वालीफाई कर जाएगी. इसके बाद एशिया कप फाइनल में पहली बार भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है.

