हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो ICC इस देश को देगी मौका! जानें किस टीम की होगी एंट्री

अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो ICC इस देश को देगी मौका! जानें किस टीम की होगी एंट्री

बांग्लादेश की जगह ICC ने स्कॉटलैंड को 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया है. यहां जानिए अगर पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट में नहीं खेलता है तो फिर उसकी जगह किस टीम की एंट्री होगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का फैसला किया है. इसका सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान भी इस वैश्विक टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है. PCB चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को इसका संकेत दिया. यहां जानिए अगर पाकिस्तान भी विश्व कप से बाहर होता है तो फिर आईसीसी उसकी जगह किस टीम को मौका देगी. बता दें कि बांग्लादेश की जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को 2026 टी20 विश्व कप में शामिल किया है.

सरकार ने मना किया तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा- PCB चीफ

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि 2026 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम हिस्सा लेगी या नहीं, इसका फैसला हमारी सरकार करेगी. मोहसिन नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम टी20 विश्व कप खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी. हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय देश से बाहर हैं. उनके लौटने पर हम उनसे सलाह लेंगे. सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. अगर सरकार ने ‘मना कर दिया’ तो आईसीसी किसी अन्य टीम को आमंत्रित कर सकती है.”

अगर पाकिस्तान विश्व कप में नहीं खेला तो उसकी जगह किस देश की टीम को मिलेगा मौका?

बता दें कि अगर पाकिस्तान भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है और टूर्नामेंट खेलने से मना करता है तो फिर आईसीसी उसकी जगह युगांडा को इस टूर्नामेंट में शामिल करेगी. पाकिस्तान के हटने पर युगांडा ग्रुप-ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ रहेगा. इससे पहले युगांडा 2024 टी20 विश्व कप में भी खेला था. हालांकि, यह टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी.

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो उसका सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा. वहीं अगर पाक टीम फाइनल में प्रवेश करती है तो फिर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मैच भी श्रीलंका में खेला जाएगा. 

Published at : 25 Jan 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup PCB T20 World Cup Pakistan T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement

वीडियोज

Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
'...तो 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे', ट्रंप ने अब कनाडा को धमकाया, जानें क्या है मामला
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
आर जे महवश को अनफॉलो करने के बाद शेफाली बग्गा संग दिखे युजवेंद्र चहल, वायरल हो रही फोटो
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभिभावक यहां देखें अपने बच्चे का नाम
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, अभिभावक यहां देखें अपने बच्चे का नाम
हेल्थ
Jackfruit Benefits: प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे
प्रोटीन और विटामिन्स का पावरहाउस... जानें कटहल खाने के 5 फायदे, जो आपको चौंका देंगे
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget