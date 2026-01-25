बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का फैसला किया है. इसका सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान भी इस वैश्विक टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है. PCB चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को इसका संकेत दिया. यहां जानिए अगर पाकिस्तान भी विश्व कप से बाहर होता है तो फिर आईसीसी उसकी जगह किस टीम को मौका देगी. बता दें कि बांग्लादेश की जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को 2026 टी20 विश्व कप में शामिल किया है.

सरकार ने मना किया तो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा- PCB चीफ

पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि 2026 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम हिस्सा लेगी या नहीं, इसका फैसला हमारी सरकार करेगी. मोहसिन नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हम टी20 विश्व कप खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी. हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस समय देश से बाहर हैं. उनके लौटने पर हम उनसे सलाह लेंगे. सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. अगर सरकार ने ‘मना कर दिया’ तो आईसीसी किसी अन्य टीम को आमंत्रित कर सकती है.”

अगर पाकिस्तान विश्व कप में नहीं खेला तो उसकी जगह किस देश की टीम को मिलेगा मौका?

बता दें कि अगर पाकिस्तान भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करता है और टूर्नामेंट खेलने से मना करता है तो फिर आईसीसी उसकी जगह युगांडा को इस टूर्नामेंट में शामिल करेगी. पाकिस्तान के हटने पर युगांडा ग्रुप-ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ रहेगा. इससे पहले युगांडा 2024 टी20 विश्व कप में भी खेला था. हालांकि, यह टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी.

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित होंगे. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो उसका सेमीफाइनल भी श्रीलंका में होगा. वहीं अगर पाक टीम फाइनल में प्रवेश करती है तो फिर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मैच भी श्रीलंका में खेला जाएगा.