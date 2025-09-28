एशिया कप जीता भारत तो टीम इंडिया को ट्रॉफी देंगे PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जानें इस पर BCCI का रुख
BCCI Stand On Asia Cup Final Trophy: मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरपर्सन होने के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. वहीं एशिया कप फाइनल में विजेता को ट्रॉफी भी मोहसिन नकवी ही दे सकते हैं.
BCCI Stand On Asia Cup Final 2025: भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला आज रविवार, 28 सितंबर को खेला जाएगा. आज के फाइनल मुकाबले में अगर टीम इंडिया जीत जाती है, तब एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन मोहसिन नकवी विनिंग टीम को ट्रॉफी देंगे. लेकिन ACC के चेयरपर्सन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं. भारत को इस टूर्नामेंट में विनिंग ट्रॉफी भी इसी शख्स के हाथ से मिलेगी. लेकिन टीम इंडिया ने एशिया कप में किसी भी पाकिस्तानी के साथ हाथ नहीं मिलाया है. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि टीम इंडिया मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेगी या नहीं लेगी.
भारत-पाकिस्तान मैच पर BCCI का रुख
एशिया कप 2025 के लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं ये बात सामने आई थी कि खिलाड़ियों ने सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के फैसले का पालन किया था. पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के कुछ स्टेटमेंट भी भारत के खिलाफ रहे हैं. लीग स्टेज मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथ न मिलाने पर भी नकवी ने ICC में कंप्लेन की थी और वे चाहते थे कि सूर्यकुमार को इसकी सजा मिले और उन्हें एशिया कप फाइनल से हटा दिया जाए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसीसी अध्यक्ष के इस तरह के स्टेटमेंट को देखते हुए बीसीसीआई खिलाड़ियों को सख्त संदेश दे सकता है, जिस वजह से टीम इंडिया एसीसी चेयरपर्सन से ट्रॉफी लेने से पीछे हट सकती है. लेकिन अभी तक इस बारे में बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. मोहसिन नकवी इस मैच में पीसीबी के अध्यक्ष से ज्यादा एसीसी के चेयरपर्सन के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन उनकी अब तक की सभी बातें भारत के खिलाफ रही हैं.
यह भी पढ़ें
Ind Vs Pak: फाइनल से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का बौखलाहट भरा बयान, टीम इंडिया को दी सीधी धमकी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL