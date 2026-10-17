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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर रद्द हुआ भारत-वेस्टइंडीज का पांचवां टी20, फिर किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम

अगर रद्द हुआ भारत-वेस्टइंडीज का पांचवां टी20, फिर किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम

If IND vs WI 5th T20 Washed Out Due to Rain: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवां टी20 मैच बेंगलुरु में खेला जाना है, लेकिन बारिश की वजह से निर्धारित समय पर मैच का टॉस नहीं हो सका है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 17 Oct 2026 06:54 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की ट्रॉफी किसके नाम होगी, इसका फैसला आज (शनिवार, 17 अक्टूबर) होना है. दोनों टीमों के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टी20 सीरीज का अंतिम व पांचवां मैच खेला जाना है. हालांकि, बारिश की वजह से इस निर्णायक मुकाबले का टॉस समय पर नहीं हो सका है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर यह निर्णायक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होता है तो फिर ट्रॉफी किसके नाम होगी?

आमतौर पर आईसीसी टूर्नामेंट या किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा जाता है. यानी बारिश की वजह से अगर खिताबी मैच निर्धारित तारीख पर नहीं हो पाता है तो फिर मैच अगले दिन खेला जाता है, लेकिन भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह निर्णायक मैच द्विपक्षीय सीरीज का है. ऐसे में अगर बारिश की वजह से मैच नहीं होता है तो फिर मैच रद्द यानी नो रिजल्ट रहेगा. 

भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवें टी20 को लेकर मौसम की रिपोर्ट 

BBC वेदर के मुताबिक, शनिवार यानी 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में मैच के दौरान 70 फीसद बारिश होने की संभावना है. वैसे तो मैच तय समय पर नहीं शुरू होगा, क्योंकि अब तक मैच का टॉस भी नहीं हो सका है. अगर अब मैच होता है तब भी मैच के दौरान बारिश खलल डाल सकती है. बेंगलुरु में रात 8 बजे 70 प्रतिशत और रात 10 बजे 69 प्रतिशत बारिश होने की उम्मीद है. 

पांचवां टी20 रद्द होने पर किसे मिलेगी ट्रॉफी?

बारिश की वजह से अगर भारत और वेस्टइंडीज का पांचवां टी20 मैच रद्द हो जाता है तो सीरीज 2-2 की ड्रॉ पर खत्म होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच ट्रॉफी शेयर होगी. यानी किसी एक टीम को ट्रॉफी नहीं मिलेगी. 

बता दें कि वेस्टइंडीज कभी भारत में टी20 सीरीज नहीं जीता है, लेकिन इस बार कैरेबियाई टीम ने भारत को कड़ी टक्कर दी है. अगर यह मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो भारत में उनका टी20 सीरीज का जीतने का सपना भी धुल जाएगा.

यह भी पढ़ें- 

आज भारत-वेस्टइंडीज का पांचवां टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच व मौसम रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 17 Oct 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI 5th T20 SHREYAS IYER
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