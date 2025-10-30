हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम

बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम

Australia Women vs India Women 2nd Semi-Final: बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच रुक गया है. यहां जानें अगर मैच आज नहीं हो पाया तो क्या होगा?

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 30 Oct 2025 03:55 PM (IST)
नवी मुंबई के  डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है. मौसम विभाग के हिसाब से आज मैच के दौरान बारिश की संभावना है. छठे ओवर में बारिश की वजह से मैच करीब 15 मिनट तक रोका भी गया. ऐसे में फैंस जानना चाह रहे हैं कि अगर आज बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? फाइनल में किस टीम की एंट्री होगी? यहां सभी को इसका जवाब मिल जाएगा. 

सेमीफाइनल के लिए रखा गया है रिजर्व डे 

सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आज बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं होता है तो फिर यह मुकाबला कल खेला जाएगा. आज जहां पर मैच रुकेगा, कल वहीं से मैच शुरू होगा. आईसीसी ने दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा है. 

अगर रिजर्व डे पर भी बारिश हुई तो क्या होगा? 

यह सवाल ज्यादा बड़ा है. अगर आज मैच नहीं हो पाया तो कल यानी 31 अक्टूबर को खेला जाएगा, लेकिन अगर 31 अक्टूबर को भी बारिश होती है और मैच रद्द होता है तो फिर प्वाइंट्स टेबल में ऊपर रहने के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी. बता दें कि लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 में से 6 मैच जीते थे. एक मैच ऑस्ट्रेलिया का बारिश में धुल गया था. वहीं टीम इंडिया लीग स्टेज में सिर्फ 3 मैच ही जीत सकी थी. 

ऑस्ट्रेलिया ने चुनी है बैटिंग 

खैर, बारिश की प्रबल संभावना के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच समय पर शुरू हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है. कप्तान एलिसा हीली 15 गेंद में सिर्फ पांच रन बनाकर पवेलियन लौट चुकी हैं. छठे ओवर में उनका विकेट गिरा. उनके आउट होते ही बारिश की वजह से मैच भी रुक गया था. हालांकि, 15 मिनट की खलल के बाद मैच दोबारा शुरू हो गया. आप एबीपी लाइव पर मैच के सभी अपडेट्स और लाइव स्कोर देख सकते हैं.

IND-W vs AUS-W Semifinal Live Score: बारिश रुकी, फिर शुरू हुआ खेल, क्रान्ति गौड़ ने टाल दिया सबसे बड़ा खतरा

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 30 Oct 2025 03:55 PM (IST)
Smriti Mandhana Shafali Verma Alyssa Healy Australia Women Vs India Women HARMANPREET KAUR Reserve Day INDIA VS AUSTRALIA
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
