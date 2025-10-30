नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है. मौसम विभाग के हिसाब से आज मैच के दौरान बारिश की संभावना है. छठे ओवर में बारिश की वजह से मैच करीब 15 मिनट तक रोका भी गया. ऐसे में फैंस जानना चाह रहे हैं कि अगर आज बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? फाइनल में किस टीम की एंट्री होगी? यहां सभी को इसका जवाब मिल जाएगा.

सेमीफाइनल के लिए रखा गया है रिजर्व डे

सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आज बारिश की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं होता है तो फिर यह मुकाबला कल खेला जाएगा. आज जहां पर मैच रुकेगा, कल वहीं से मैच शुरू होगा. आईसीसी ने दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा है.

अगर रिजर्व डे पर भी बारिश हुई तो क्या होगा?

यह सवाल ज्यादा बड़ा है. अगर आज मैच नहीं हो पाया तो कल यानी 31 अक्टूबर को खेला जाएगा, लेकिन अगर 31 अक्टूबर को भी बारिश होती है और मैच रद्द होता है तो फिर प्वाइंट्स टेबल में ऊपर रहने के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी. बता दें कि लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 7 में से 6 मैच जीते थे. एक मैच ऑस्ट्रेलिया का बारिश में धुल गया था. वहीं टीम इंडिया लीग स्टेज में सिर्फ 3 मैच ही जीत सकी थी.

ऑस्ट्रेलिया ने चुनी है बैटिंग

खैर, बारिश की प्रबल संभावना के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल मैच समय पर शुरू हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है. कप्तान एलिसा हीली 15 गेंद में सिर्फ पांच रन बनाकर पवेलियन लौट चुकी हैं. छठे ओवर में उनका विकेट गिरा. उनके आउट होते ही बारिश की वजह से मैच भी रुक गया था. हालांकि, 15 मिनट की खलल के बाद मैच दोबारा शुरू हो गया. आप एबीपी लाइव पर मैच के सभी अपडेट्स और लाइव स्कोर देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें-

IND-W vs AUS-W Semifinal Live Score: बारिश रुकी, फिर शुरू हुआ खेल, क्रान्ति गौड़ ने टाल दिया सबसे बड़ा खतरा