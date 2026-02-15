हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK T20 WC: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान मैच? फिर कैसे होगा विजेता का फैसला? जानिए नियम

IND vs PAK T20 WC: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान मैच? फिर कैसे होगा विजेता का फैसला? जानिए नियम

IND vs PAK T20 World Cup 2026: अगर भारत-पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण रद्द होता है, तो फिर आइए जानते हैं कि कैसे और किस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Feb 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK T20 World Cup 2026 Rain Rule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 27वां लीग मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी, रविवार को शाम 7 बजे से श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाना है. इस मैच से पहले श्रीलंका में बारिश का खतरा मंडरा रहा है. दोपहर में दो 2 बजे के बाद से बारिश के आसार जताए जा रहे थे. लिहाजा बारिश मुकाबले का मजा किरकिरा कर सकती है. 

क्रिकेट प्रेमी लंबे वक्त से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में सभी के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है, तो फिर किस नियम के तहत विजेता का फैसला होगा. 

अगर रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान का मैच?

तो आपको बता दें कि टूर्नामेंट के लीग स्टेज मुकाबलों के लिए किसी भी तरह का कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है. इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि नजीता निकालने के लिए शेड्यूल के मुताबिक ही मुकाबला होगा. अगर बारिश के चलते मुकाबले के ओवर घटाए जाते हैं, तो आपको बता दें कि फैसला करने के लिए दोनों टीमों को कम से कम 5-5 ओवर खेलने होंगे. 

वहीं 5-5 ओवर भी नहीं हो पाते हैं, तो इस स्थिति में मुकाबले को रद्द माना जाएगा. मैच रद्द होने पर किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा. 

ग्रुप-ए में मौजूद भारत-पाकिस्तान की टीमें अपने पिछले दोनों मैच जीत चुकी हैं. टीम इंडिया बेहतर नेट रनरेट के चलते पहले पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है. हालांकि दोनों ही टीमों के पास 4-4 पॉइंट्स हैं. भारत-पाक मैच रद्द होने पर दोनों टीमें के पॉइंट्स 5-5 हो जाएंगे और टेबल में दोनों टीमों की स्थित वही रहेगी. 

मैच के दौरान भयंकर बारिश का खतरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संडे यानी मैच के दिन श्रीलंका में 85 फीसद बारिश का खतरा है. वहीं एक्यूवेदर के मुताबिक, मैच से करीब 4 घंटे पहले कोलंबो में तेज बारिश के आसार हैं. वहीं मैच के दौरान तूफान आने के भी 26% चांस हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच में बारिश कितना खलल डालती है.  

Published at : 15 Feb 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan RAIN T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Mahashivratri के लिए तैयार है Sadhguru, Bike पर एंट्री लेकर दिखाया Swag! | Isha Foundation
Maharashtra Breaking: बढ़ते विवाद के बीच Harshvardhan Sapkal का बड़ा बयान | ABP News
Mahashivratri पर बाबा महाकाल का 'महाश्रृंगार', अलौकिक स्नान देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त | Ujjain
Top News:अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
Sadhguru ने बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी, बोले “हम हमेशा आज के लिए तैयार रहते हैं”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
शिक्षा
इस देश में बढ़ेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, जानें किस देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगा नुकसान?
इस देश में बढ़ेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, जानें किस देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगा नुकसान?
हेल्थ
Skin Signs of Diabetes: भारत में 10 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के मरीज, स्किन पर ये 7 संकेत कभी न करें इग्नोर
भारत में 10 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के मरीज, स्किन पर ये 7 संकेत कभी न करें इग्नोर
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget