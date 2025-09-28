IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: टी20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज रविवार, 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अब तक टूर्नामेंट के सभी मुकाबले जीतकर फाइनल तक पहुंची है. वहीं सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में ही भारत से दो मुकाबले हार चुकी है. लेकिन नॉक आउट मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया. लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आज के इस फाइनल मैच में बारिश आ जाती है, तब एशियाई क्रिकेट काउंसिल किसे विजेता घोषित करेगा.

एशिया कप फाइनल में बारिश हुई, तब?

एशिया कप का फाइनल आज 28 सितंबर को होना तय है. लेकिन अगर आज के मैच में बारिश आ जाती है, तब इस फाइनल मैच को सोमवार, 29 सितंबर को कराया जाएगा. एशिया कप फाइनल के लिए ACC ने एक रिजर्व डे रखा है. अगर किसी कारण से आज एशिया कप फाइनल नहीं हो पाता है, तब ये मुकाबला अगले दिन 29 सितंबर को खेला जाएगा.

29 सितंबर को भी हुई बारिश, तब?

एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए रखे गए रिजर्व डे पर भी बारिश आ जाती है, तब भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट का विजेता घोषित किया जाएगा. लेकिन ऐसा होने की उम्मीद काफी कम है. भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और आज के दिन यहां बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. इस वजह से मैच का नतीजा आज 28 सितंबर को ही आ सकता है.

दुबई में मौसम का मिजाज़

एशिया कप फाइनल के दिन दुबई में मौसम पूरी तरह से साफ है. आज के मैच में किसी भी तूफान या बारिश की कोई आशंका नहीं है. आज के दिन में जहां 39-डिग्री तापमान रहा. वहीं रात में 29-डिग्री तापमान रहेगा. भारतीय समयानुसार दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा.

