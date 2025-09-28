हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश की वजह से आज नहीं हो पाया फाइनल तो कौन बनेगा चैंपियन? भारत या पाकिस्तान किसे मिलेगी ट्रॉफी?

बारिश की वजह से आज नहीं हो पाया फाइनल तो कौन बनेगा चैंपियन? भारत या पाकिस्तान किसे मिलेगी ट्रॉफी?

If IND vs PAK Asia Cup Final Washed Out: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज 28 सितंबर को खेला जाएगा. अगर आज के मैच में बारिश होती है, तब किसे विजेता घोषित किया जाएगा.

By : साक्षी गुप्ता | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 28 Sep 2025 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: टी20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज रविवार, 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में अब तक टूर्नामेंट के सभी मुकाबले जीतकर फाइनल तक पहुंची है. वहीं सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 में ही भारत से दो मुकाबले हार चुकी है. लेकिन नॉक आउट मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया. लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आज के इस फाइनल मैच में बारिश आ जाती है, तब एशियाई क्रिकेट काउंसिल किसे विजेता घोषित करेगा.

एशिया कप फाइनल में बारिश हुई, तब?

एशिया कप का फाइनल आज 28 सितंबर को होना तय है. लेकिन अगर आज के मैच में बारिश आ जाती है, तब इस फाइनल मैच को सोमवार, 29 सितंबर को कराया जाएगा. एशिया कप फाइनल के लिए ACC ने एक रिजर्व डे रखा है. अगर किसी कारण से आज एशिया कप फाइनल नहीं हो पाता है, तब ये मुकाबला अगले दिन 29 सितंबर को खेला जाएगा.

29 सितंबर को भी हुई बारिश, तब?

एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए रखे गए रिजर्व डे पर भी बारिश आ जाती है, तब भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट का विजेता घोषित किया जाएगा. लेकिन ऐसा होने की उम्मीद काफी कम है. भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और आज के दिन यहां बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. इस वजह से मैच का नतीजा आज 28 सितंबर को ही आ सकता है.

दुबई में मौसम का मिजाज़

एशिया कप फाइनल के दिन दुबई में मौसम पूरी तरह से साफ है. आज के मैच में किसी भी तूफान या बारिश की कोई आशंका नहीं है. आज के दिन में जहां 39-डिग्री तापमान रहा. वहीं रात में 29-डिग्री तापमान रहेगा. भारतीय समयानुसार दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा.

यह भी पढ़ें

Ind Vs Pak Asia Cup Final: एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को करने होंगे ये 5 काम, वरना हाथ से फिसल सकती है ट्रॉफी

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 04:59 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asia Cup Final Salman Agha IND VS PAK SURYAKUMAR YADAV Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
IND vs PAK: अगर फाइनल में नहीं खेले हार्दिक पांड्या तो कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? जानें संभावित 11 खिलाड़ी
अगर फाइनल में नहीं खेले हार्दिक पांड्या तो कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? जानें संभावित 11 खिलाड़ी
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
IND vs PAK: अगर फाइनल में नहीं खेले हार्दिक पांड्या तो कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? जानें संभावित 11 खिलाड़ी
अगर फाइनल में नहीं खेले हार्दिक पांड्या तो कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? जानें संभावित 11 खिलाड़ी
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आई लव मुहम्मद' से कोई दिक्कत नहीं... पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान
'आई लव मुहम्मद' से कोई दिक्कत नहीं... पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Mughlai Food: दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?
शिक्षा
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget