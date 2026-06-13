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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअगर इतने बजे तक नहीं शुरू हुआ मैच, फिर वनडे बन जाएगा 20-20; भारत-अफगानिस्तान मैच पर नया अपडेट

अगर इतने बजे तक नहीं शुरू हुआ मैच, फिर वनडे बन जाएगा 20-20; भारत-अफगानिस्तान मैच पर नया अपडेट

धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच खेला जाना है. दोनों टीमें स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से अब तक मैच का टॉस नहीं हो सका है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 13 Jun 2026 03:36 PM (IST)
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आज यानी शनिवार, 13 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होना था. पहला वनडे मैच धर्मशाला में दोपहर डेढ़ बजे से खेला जाना था, लेकिन लगातार बारिश की वजह से अब तक इस मैच का टॉस नहीं हो सका. दोनों टीमें स्टेडियम में मौजूद हैं, और बारिश रुकने का इंतजार कर रही हैं. इस बीच इस वनडे मैच के टी20 में तब्दील होने का अपडेट सामने आया है. 

ऐसा हुआ तो 20-20 ओवर का होगा भारत-अफगानिस्तान का पहला वनडे

धर्मशाला में अभी भी हल्की-हल्की बूंदा-बांदी हो रही है. अच्छा बात यह है कि बारिश पहले से कुछ धीमी हुई है. भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में खूब मस्ती कर रहे हैं. मैच के ओवर्स कटने अब शुरू हो चुके हैं. 20 ओवर के मैच का कट-ऑफ टाइम शाम 6:32 बजे है. यानी अगर यह मैच शाम 6:30 बजे तक शुरू नहीं होता है तो फिर 20-20 ओवर का मैच खेला जाएगा. मान लो अगर मैच शाम पांच बजे से शुरू होता है तो समय के हिसाब से ओवर्स कम किए जाएंगे.  

फिलहाल पिच कवर्स से ढकी हुई है. हालांकि, ग्राउंडस्टाफ को और बारिश की उम्मीद है, क्योंकि मैदान के बाकी हिस्सों को भी ढकने के लिए कवर्स लाए जा रहे हैं. आसमान में बादल छाए हुए हैं. अच्छी बात यह है कि यह मैदान जल्द सूख जाता है. 

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Jun 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
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