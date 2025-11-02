महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम और साउथ अफ़्रीकी महिला क्रिकेट टीम के बीच होगा. ये खिताबी भिड़ंत नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगी, जहां हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था. टीम इंडिया तीसरी बार फाइनल खेल रही है, जबकि साउथ अफ्रीका का इतिहास में पहला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल है. दोनों में से कोई एक टीम आज अपना पहला खिताब जीता और किसी एक को निराशा हाथ लगेगी. इस वर्ल्ड कप से जुड़ी 5 बड़ी बातें यहां आपको बताई गई हैं.

महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को कितनी धनराशि मिलेगी?

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के सारे टिकट बिक चुके हैं, ये मुकाबला आज (2 नवंबर) नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. इस बार चैंपियन टीम को पिछले संस्करण की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा. आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही प्राइज मनी का एलान कर दिया था. ये पुरुष वर्ल्ड कप विजेता टीम से भी ज्यादा है.

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली टीम को 4.48 मिलियन डॉलर इनामी राशि मिलेगी, जो भारतीय मुद्रा में करीब 40 करोड़ रुपये है. बता दें कि 2023 पुरुष वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम को 4 मिलियन डॉलर मिले थे. आज जो टीम हारेगी, उसे 2.24 मिलियन डॉलर, यानी करीब 20 करोड़ रुपये मिलेंगे.

BCCI कितनी धनराशि देगी?

अगर हरमनप्रीत कौर एंड टीम आज साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीतती है तो बीसीसीआई भी टीम पर पैसों की बारिश कर सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई जीतने पर टीम इंडिया को उतनी ही धनराशि ईनाम के रूप में देगा, जितनी भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर दी गई थी.

बता दें कि पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपये इनामी राशि की घोषणा की थी. अब उम्मीद है कि हरमनप्रीत कौर एंड टीम और स्टाफ को भी इतनी ही धनराशि बीसीसीआई देगा, अगर भारत चैंपियन बनती है तो.

वर्ल्ड कप 2025 में टॉप रन स्कोरर बन सकती हैं स्मृति मंधाना

वर्ल्ड कप के इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में स्मृति मंधाना दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका कि कप्तान लौरा वोल्वार्ट हैं. मंधाना ने 8 मैचों में 389 रन बनाए हैं, इसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. वोल्वार्ट ने 8 मैचों में 470 रन बनाए हैं. स्मृति मंधाना आज शतकीय पारी खेलकर लिस्ट में पहले नंबर पर आ सकती है, हालांकि ये तब होगा जब लौरा वोल्वार्ट कम स्कोर पर आउट होंगी.

मारिजाने कैप हासिल कर सकती हैं ये मुकाम

साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाज मारिजाने कैप महिला वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने के करीब हैं. सेमीफाइनल में उन्होंने 5 विकेट लिए थे, जिसके साथ वह वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं थी. वह दुनिया की पहली गेंदबान बन सकती हैं, जो महिला वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेंगी. उनके अभी 44 विकेट हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए आज 6 विकेट लेने हैं. जिस तरह सेमीफाइनल में उनकी गेंदबाजी रही, उससे ये नामुमकिन नहीं है.

इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा फाइनल

महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से कोई नहीं है. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची है.