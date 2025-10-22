महिला विश्व कप 2025 में 22 मैच खेले जा चुके हैं. मंगलवार को बारिश से प्रभावित मैच में साउथ अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान को 150 रनों से हराया. इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गया है. ये तीनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, अब 1 स्पॉट के लिए भारत, न्यूजीलैंड मजबूत दावेदार हैं. श्रीलंका अभी आधिकारिक रूप से बाहर नहीं हुई है, लेकिन उसका आगे जाना लगभग नामुमकिन है. देखें 22 मैचों के बाद महिला विश्व कप की अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है.

महिला विश्व कप 2025 अंक तालिका (22 मैचों के बाद)

1. साउथ अफ्रीका (क्वालिफाइड): वर्ल्ड कप के 22वें मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को अंक तालिका में पीछे, टीम के 10 अंक हो गए हैं. नेट रन रेट भी माइनस से प्लस में (+0.276) में हो गया है. साउथ अफ्रीका ने 6 में से 5 मैच जीते हैं. अभी टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर है. साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल में स्थान पक्का हो चुका है.

2. ऑस्ट्रेलिया (क्वालिफाइड): ऑस्ट्रेलिया अब दूसरे स्थान पर खिसक गई है, हालांकि अगला मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया फिर नंबर-1 पर आ सकता है. ऑस्ट्रेलिया ने 5 में से 4 मैच जीते हैं, टीम के 9 अंक हैं और +1.818 का नेट रन रेट है. ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम थी.

3. इंग्लैंड (क्वालिफाइड): इंग्लैंड महिला टीम ने 5 में से 4 मैच जीते हैं, टीम अगर अपने अगले मैच में जीती तो वह साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए अंक तालिका में पहले स्थान पर आ जाएगी. इंग्लैंड का एक मैच रद्द हुआ है, इसलिए 9 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट +1.490 है. इंग्लैंड सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है.

चौथे स्थान के लिए भारत (4th) और न्यूजीलैंड (5th) में टक्कर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, टीम ने शुरूआती 2 मैच जीते थे लेकिन उसके बाद लगातार 3 मैच हार चुकी है. 4 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट +0.526 का है. न्यूजीलैंड के भी 5 मैचों के बाद 4 अंक है, लेकिन नेट रन रेट (-0.245) के आधार पर टीम पीछे हैं और अंक तालिका में छठे स्थान पर है.

भारत और न्यूजीलैंड अपने अगले मैच में एक दूसरे से भिड़ेंगी, जो क्वार्टर फाइनल से कम नहीं होगा. जीतने वाली टीम की क्वालीफाई करने की उम्मीद बढ़ जाएगी. अगर भारत हार गया तो वह न्यूजीलैंड से पीछे हो जाएगा. फिर अगर न्यूजीलैंड ने आखिरी मैच जीता तो फिर वह सेमीफाइनल खेलेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भारत अपना अगला मैच जीते या हारे.

श्रीलंका (6th) की उम्मीद ने के बराबर

श्रीलंका ने 6 में से 1 मैच जीता है, उसके 2 मैच रद्द हुए हैं. 4 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट -1.035 है. अगर टीम अपने अगले मैच में जीती तो उसके 6 अंक हो जाएंगे. ऐसा हो सकता है कि न्यूजीलैंड और भारत, दोनों भी 6-6 अंक पर अटक जाए लेकिन फिर भी उनका नेट रन रेट श्रीलंका से बहुत बेहतर है, इसलिए श्रीलंका भी लगभग बाहर हो चुकी है.

बांग्लादेश (7) और पाकिस्तान (8) बाहर

बांग्लादेश अंक तालिका में 7वें स्थान पर है, टीम ने 6 में से 1 मैच जीता है. टीम आखिरी मैच जीतकर भी 4 ही अंक तक पहुंच सकती है. पाकिस्तान ने तो 6 में से कोई भी मैच नहीं जीता, टीम 4 मैच हारी है और उसके 2 मैच रद्द हुए हैं. अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे (8वें नंबर पर) है.