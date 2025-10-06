हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup 2025: 'खाना, सोना और...', इरफ़ान पठान ने पाकिस्तान की हार पर यूं लिए मजे, जानिए क्या पोस्ट किया

Women's World Cup 2025: 'खाना, सोना और...', इरफ़ान पठान ने पाकिस्तान की हार पर यूं लिए मजे, जानिए क्या पोस्ट किया

Women's World Cup 2025: महिला वनडे विश्व कप 2025 में रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से बुरी तरह हराया. इसके बाद पूर्व क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने एक ट्वीट करते हुए पाक के मजे लिए.

By : शिवम | Updated at : 06 Oct 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

महिला विश्व कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 88 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 247 रन बनाए थे, हरलीन देओल ने भारत के लिए सबसे अधिक 46 रन की पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 पर सिमट गई. ये पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार है. इसके बाद इरफ़ान पठान ने एक ट्वीट करते हुए पाक की हार के मजे लिए.

लगातार चौथा रविवार है जब क्रिकेट में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. इससे पहले 3 रविवार को पुरुष क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था. पहले ग्रुप स्टेज फिर सुपर-4 और फिर फाइनल में सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाक को धूल चटाई. अब महिला क्रिकेट में पाकिस्तान की हार हुई.

आज तक कभी नहीं जीती पाकिस्तान!

महिला क्रिकेट में आज तक कभी वनडे में पाकिस्तान ने भारत को नहीं हराया है, जबकि रविवार को 12वीं बार दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी. 12 बार टीम इंडिया ने ही जीत दर्ज की है. इरफ़ान पाकिस्तान की हार के खूब मजे लेते हैं, ऐसा ही उन्होंने पिछली रात भी किया. हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही सबकुछ कह दिया.

इरफ़ान पठान ने क्या लिखा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने हरमनप्रीत कौर एंड टीम की जीत के बाद अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, "खाना, सोना, जीतना और यही दोहराने का एक और रविवार. टीम इंडिया."

अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंची टीम इंडिया

इस मैच से पहले भारतीय टीम महिला विश्व कप की अंक तालिका में चौथे नंबर पर थी, पाकिस्तान को हराकर हरमनप्रीत कौर एंड टीम पहले नंबर पर आ गई है. इससे पहले टीम ने श्रीलंका को हराया था. भारतीय टीम का अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ 9 अक्टूबर को है. 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Tags :
Irfan Pathan Indian Cricketer Pakistan Women Cricket Team IND VS PAK INDIA-PAKISTAN ICC Women's ODI World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
'हमारा तरीका गलत, पर इरादा नहीं...' लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में 3 जगहों पर करवाई फायरिंग, पोस्ट शेयर कर बताया कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को मुठभेड़ में लगी गोली, लूट का आरोपी नरेश एनकाउंटर में मारा गया
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
हेल्थ
TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
बॉलीवुड
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget