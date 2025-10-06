महिला विश्व कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 88 रनों से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 247 रन बनाए थे, हरलीन देओल ने भारत के लिए सबसे अधिक 46 रन की पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 पर सिमट गई. ये पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार है. इसके बाद इरफ़ान पठान ने एक ट्वीट करते हुए पाक की हार के मजे लिए.

लगातार चौथा रविवार है जब क्रिकेट में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. इससे पहले 3 रविवार को पुरुष क्रिकेट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था. पहले ग्रुप स्टेज फिर सुपर-4 और फिर फाइनल में सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाक को धूल चटाई. अब महिला क्रिकेट में पाकिस्तान की हार हुई.

आज तक कभी नहीं जीती पाकिस्तान!

महिला क्रिकेट में आज तक कभी वनडे में पाकिस्तान ने भारत को नहीं हराया है, जबकि रविवार को 12वीं बार दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी. 12 बार टीम इंडिया ने ही जीत दर्ज की है. इरफ़ान पाकिस्तान की हार के खूब मजे लेते हैं, ऐसा ही उन्होंने पिछली रात भी किया. हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही सबकुछ कह दिया.

इरफ़ान पठान ने क्या लिखा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफ़ान पठान ने हरमनप्रीत कौर एंड टीम की जीत के बाद अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, "खाना, सोना, जीतना और यही दोहराने का एक और रविवार. टीम इंडिया."

Just another Sunday of Eat. Sleep. Win. Repeat. 🇮🇳 TeamIndia — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 5, 2025

अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंची टीम इंडिया

इस मैच से पहले भारतीय टीम महिला विश्व कप की अंक तालिका में चौथे नंबर पर थी, पाकिस्तान को हराकर हरमनप्रीत कौर एंड टीम पहले नंबर पर आ गई है. इससे पहले टीम ने श्रीलंका को हराया था. भारतीय टीम का अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ 9 अक्टूबर को है.