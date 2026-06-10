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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup के वार्म-अप मैच में बुरी तरह चोटिल हुई स्टार खिलाड़ी, स्ट्रेचर पर ले जाया गया बाहर

T20 World Cup के वार्म-अप मैच में बुरी तरह चोटिल हुई स्टार खिलाड़ी, स्ट्रेचर पर ले जाया गया बाहर

Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन शुक्रवार, 12 जून से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले वार्म-अप मैच में एक स्टार खिलाड़ी चोटिल हो गईं, जिन्हें स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया.

By : शिवम | Updated at : 10 Jun 2026 11:00 PM (IST)
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महिला टी20 विश्व कप 2026 के शुरू होने से पहले वेस्टइंडीज टीम को झटका लगा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को वार्म-अप मैच में स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी चिनले हेनरी चोटिल हो गईं. वह बॉउंड्री पर गेंद को रोकने के प्रयास में बुरी तरह गिर गई. उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया, इस दौरान वह रो रही थी.

बुधवार को सोफिया गार्डन्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच वार्म-अप मैच हुआ. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए थे. फील्डिंग के दौरान चिनले हेनरी बॉउंड्री पर जाती गेंद को रोकने के लिए दौड़ीं, वह फिसल गई. वह खुद को संभाल नहीं पाई और दाएं कंधे के बल गिरी. इसके बाद मेडिकल टीम ग्राउंड पर पहुंची. हेनरी चल नहीं पा रही थी, जिसके बाद स्ट्रेचर की मदद से उन्हें बाहर ले जाया गया. इस दौरान वह रो रही थी.

मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने इस वार्म-अप मैच को 6 विकेट से आसानी से जीत लिया. 132 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवरों में हासिल किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए जॉर्जिया वोल और बेथ मूनी ने पहले विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी की, मूनी ने 18 गेंदों में 34 रन बनाए. जॉर्जिया ने 48 गेंदों में 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से नाबाद 77 रन बनाए.

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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज का पहला मैच शनिवार, 13 जून को न्यूजीलैंड के साथ है. चिनले हेनरी की चोट पर अभी आधिकारिक अपडेट आना बाकी है, लेकिन माना जा सकता है कि उन्हें ठीक होने में समय लगेगा. ऐसे में ये वेस्टइंडीज के लिए बड़ा झटका है.

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बुधवार को ही भारतीय महिला टीम का भी वार्म-अप मैच था, जिसमें इंग्लैंड ने 5 रनों से जीत दर्ज की. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे. भारत के टॉप आर्डर बल्लेबाज फ्लॉप रहे, लेकिन ऋचा घोष की 36 गेंदों में 68 रनों की पारी से टीम इंडिया अंतिम समय तक मैच में बनी हुई थी. महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 14 जून को है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Jun 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
West Indies Cricket Team West Indies Women Chinelle Henry T20 World Cup 2026 ICC WOMENS T20 WORLD CUP 2026
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