हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल

ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल

NZ-W vs SL-W Highlights: महिला टी20 विश्व कप के 7वें मैच में 151 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 55 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे. अच्छी शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड इस मैच को हार गई.

Reported By : शिवम |  Updated at : 16 Jun 2026 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

महिला टी20 विश्व कप के 7वें मैच में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से हरा दिया. 150 रनों को डिफेंड करते हुए न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की थी, श्रीलंका के 4 विकेट 55 के स्कोर पर गिर चुके थे. लग रहा था कि न्यूजीलैंड महिला टीम इस मैच में अपनी पकड़ बना चुकी है, लेकिन फिर कविशा दिलहरी और नीलाक्षी डी सिल्वा के बीच हुई अर्धशतकीय साझेदारी ने मैच रोमांचक बना दिया. इस जोड़ी के टूटने के बाद आईं कौशानी नुथ्यंगना ने 14 गेंदों में 24 रन बनाकर इस जीत में अहम रोल निभाया.

विश्व कप में पहली बार है जब श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया है. नीलाक्षी सिल्वा ने 37 गेंदों में 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से नाबाद 54 रन बनाए. कौशानी ने नाबाद 24 रन बनाए, विजयी रन उन्हीं के बल्ले से आया. इससे पहले श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 19 गेंदों में 27 रनों की अच्छी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 1 छक्का और 4 चौके जड़े. प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड नीलाक्षी को मिला.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

लगातार दूसरा मैच हारी न्यूजीलैंड

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड की ये लगातार दूसरी हार है. इससे पहले टीम अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज के हाथों 7 विकेट से हार गई थी. इस हार के बाद न्यूजीलैंड ग्रुप बी की अंक तालिका में चौथे से पांचवें स्थान पर लुढ़क गई है. टीम का नेट रन रेट माइनस में (-0.200) है.

श्रीलंका टीम की इस संस्करण ये पहली जीत है. पहले मुकाबले में श्रीलंका मेजबान इंग्लैंड के हाथों 87 रनों से हारी थी. इस जीत के साथ श्रीलंका अंक तालिका में 2 अंक और -2.040 की नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई है.

यह भी पढ़ें- स्मृति मंधाना के 10 बड़े रिकॉर्ड, जानें 100 प्रभावशाली खिलाड़ियों में इकलौती भारतीय क्यों?

इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, अच्छी गेंदबाजी के चलते श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 150 रनों पर रोक दिया था. न्यूजीलैंड की कप्तानी अमेलिया केर और सोफी डिवाइन ने 45-45 रन बनाए.

कविता दिलहरी ने 4 ओवरों में 34 रन देकर सर्वाधिक 2 विकेट लिए. मिथाली, सुगंदिका, अट्टापट्टू और निमाशा को 1-1 सफलता मिली.

यह भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं विराट कोहली का फेवरेट स्नैक्स क्या है? वायरल तस्वीर में चिप्स नहीं; खुल गया बड़ा राज

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Women Sri Lanka Vs New Zealand Women T20 World Cup New Zealand Women Cricket Team ICC Women's T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी पर एक्शन! श्रीलंकाई खिलाड़ी को भी मिली सजा; मैच रेफरी के फैसले से दुनिया हैरान
वैभव सूर्यवंशी पर एक्शन! श्रीलंकाई खिलाड़ी को भी मिली सजा; मैच रेफरी के फैसले से दुनिया हैरान
क्रिकेट
स्मृति मंधाना के 10 बड़े रिकॉर्ड, जानें 100 प्रभावशाली खिलाड़ियों में इकलौती भारतीय क्यों?
स्मृति मंधाना के 10 बड़े रिकॉर्ड, जानें 100 प्रभावशाली खिलाड़ियों में इकलौती भारतीय क्यों?
क्रिकेट
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग-11, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: सांसद गायब, बगावत की आहट! उद्धव ठाकरे का किला ढह रहा है?
UP Election 2027 | Mahadangal: फिर 'हिंदू-मुसलमान' ,2027 के लिए क्या यही है विपक्ष का फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 24 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला
UP में 24 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
विश्व
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget