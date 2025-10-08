हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल

ICC Women's ODI World Cup Points Table: आज महिला विश्व कप का 9वां मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच है. कल इंग्लैंड की जीत से भारतीय महिला टीम से पहला स्थान छिन गया है. जानिए अंक तालिका का ताजा हाल.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 08 Oct 2025 11:09 AM (IST)
आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में अभी तक 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. लगातार 2 मैच जीतने के बाद भारतीय महिला टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर आई थी, लेकिन पिछली रात इंग्लैंड की जीत से हरमनप्रीत कौर एंड टीम खिसककर दूसरे स्थान पर आ गई है. आज टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच है.

महिला विश्व कप 2025 में कुल 8 टीमें खेल रही हैं, सभी टीमें प्रत्येक टीम के खिलाफ 1-1 मैच खेलेगी. कुल 28 मैचों के बाद अंक तालिका की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और अन्य 4 टीमें बाहर हो जाएंगी. अब अंक तालिका की जंग रोमांचक हो चुकी है. देखें 8 मैचों के बाद अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है?

पहले स्थान पर है इंग्लैंड

बुधवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 178 रन बनाए थे, हालांकि इंग्लैंड को इस छोटे लक्ष्य को हासिल करने में भी 46.1 ओवर लगे. इस जीत के साथ इंग्लैंड अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई है. टीम के 4 अंक हैं और नेट रन रेट +1.757 का है.

टॉप 4 में कौन सी टीमें शामिल

टीम इंडिया दूसरे स्थान पर आ गई है. हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पहले मैच में श्रीलंका और दूसरे में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. टीम के 4 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट (+1.515) इंग्लैंड से कम है.

ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेल चुकी है, टीम ने 1 मैच जीता है और उनका 1 मैच रद्द हुआ. 3 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. टीम का नेट रन रेट +1.780 का है.

बांग्लादेश अंक तालिका में चौथे नंबर पर है. टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था, लेकिन मंगलवार को उसे इंग्लैंड के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. टीम के 2 अंक हैं और नेट रन रेट +0.573 का है.

पाकिस्तान अंक तालिका में सबसे नीचे

साउथ अफ्रीका ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड को हराया, जिससे उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई है. टीम अब 2 अंकों के साथ तालिका में 5वें नंबर पर है. हालांकि टीम को अपने नेट रन रेट (-1.402) को और बेहतर करने की जरुरत है.

श्रीलंका टीम ने पहला मैच भारत से हारा था, जबकि उसका दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ बारिश के कारण रद्द हो गया था. -1.255 की नेट रन रेट के साथ श्रीलंका अंक तालिका में छठे नंबर पर है. 

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्रमश 7वें और 8वें नंबर पर है. दोनों ने अपने शुरूआती दोनों मैच गंवाए हैं. लेकिन नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान (-1.777) न्यूजीलैंड (-1.485) से पीछे हैं.

महिला विश्व कप में आज किसका मैच है?

आज ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच मैच है. ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

Published at : 08 Oct 2025 11:09 AM (IST)
World Cup Points Table Indian Women Cricket Team Australia Women Cricket Team England Women Cricket Team Pakistan Women Cricket Team ICC Women's ODI World Cup 2025 Women World Cup 2025 Points Table
