पिछले 3 रविवार को एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने को मिले, अगले रविवार को एक बार फिर दोनों टीमें भिड़ने जा रही हैं इस बार ये महिला क्रिकेट में होगा. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के इस मैच से पहले सभी के मन में सवाल है कि क्या पुरुष टीम की तरफ महिला टीम भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों और पीसीबी अधिकारियों से हाथ नहीं मिलाएंगी. इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में पहली बार देखने को मिला था जब सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया, मैच खत्म होने के बाद भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इसको लेकर काफी बवाल हुआ था, हालांकि भारतीय टीम ने सुपर-4 और फिर फाइनल में भी ऐसा ही किया. इसके बाद मोहसिन नकवी भारत की जीती हुई ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए.

एक मीडिया रिपोर्ट में बीसीसीआई अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि, बोर्ड सरकार के अनुसार काम करेगा और टॉस के दौरान हाथ मिलाने की परंपरा नहीं होगी, मैच रेफ़री के साथ कोई फोटोशूट नहीं होगा और खेल के अंत में भी कोई हाथ मिलाने की नीति नहीं होगी. जो पुरुष टीम ने किया था वह महिला टीम भी करेगी."

5 अक्टूबर को अलग होगा नजारा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच वर्ल्ड कप का मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान अपने सभी मैच इसी ग्राउंड पर खेलेगी, अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंची तो खिताबी भिड़ंत भी इसी ग्राउंड पर होगी. 5 अक्टूबर को जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी, तो प्लेयर्स के व्यवहार पर सभी की नजरें होंगी. हो सकता है प्लेयर्स पर भी इसका दबाव हो, हालांकि टीम नहीं चाहेगी कि इसका कोई भी दबाव प्लेयर्स के ऊपर हो. संभावना न के बराबर है कि क्या टॉस के बाद हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के बीच बातचीत होगी, या दोनों हाथ मिलाएंगे.

भारत ने जीत के साथ किया टूर्नामेंट का आगाज

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 59 रनों से हराया था. बारिश से प्रभावित इस मैच को 47 ओवरों का तय किया गया था, जिसमें भारत ने 269 रन बनाए थे. श्रीलंका की टीम 211 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. दीप्ति शर्मा ने 53 रन बनाए थे और 3 विकेट लिए थे. इस शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया था.