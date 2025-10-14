महिला विश्व कप 2025 का 14वां मुकाबला रोमांचक रहा, बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर दी. हालांकि साउथ अफ्रीका ने इस मैच को अंतिम ओवर में 3 विकेट से जीत लिया. इस मुकाबले के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी अंक तालिका में नुकसान हुआ है, टीम एक स्थान नीचे खिसक गई है. टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद मुश्किल में है, टीम का अगला मैच इंग्लैंड के साथ है.

महिला विश्व कप में सोमवार को हुए मैच में बांग्लादेश महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 232 रन बनाए थे. शोर्ण अख्तर (51) और शरमीन अख्तर (50) ने अर्धशतक जड़ा था. इसके बाद नाहिदा अख्तर, रितु मोनी की अच्छी गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका को मुश्किल में दाल दिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका के 5 विकेट 78 रन पर गिर गए थे. इसके बाद मारिज़ैन कैप (56) और क्लो ट्रायोन (62) ने अर्धशतक जड़ा. अंत में नादिन डे क्लर्क ने 29 गेंदों में 37 रनों की पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को अंतिम ओवर में जीत दिलाई.

भारत से ऊपर पहुंचा साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका टीम बांग्लादेश को हराने के बाद महिला विश्व कप की अंक तालिका में एक स्थान ऊपर आ गई है. टीम ने 4 में से 3 मैच जीते हैं, 6 अंकों के साथ टीम तीसरे स्थान पर आ गई है. हालांकि उनका नेट रन रेट अभी माइनस (-0.618) में है. भारतीय महिला टीम एक स्थान नीचे खिसककर चौथे नंबर पर आ गई है, टीम ने 4 में से 2 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं. हालांकि नेट रन रेट भारत (-0.682) का साउथ अफ्रीका से बेहतर है.

टॉप पर ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 4 में से 3 मैच जीते हैं और 1 मैच बारिश के कारण रद्द हुआ है. 7 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट +1.353 है. इंग्लैंड ने अपने तीनों मैच जीते हैं, 6 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट (+1.864) ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है. इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है.

South Africa clinched a third #CWC25 win in an absolute thriller against Bangladesh 😮‍💨🤩#SAvBAN pic.twitter.com/4WS0kefYfD — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 13, 2025

महिला विश्व कप अंक तालिका में अन्य टीमों की स्थिति

न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर है, टीम ने 3 में से सिर्फ 1 मैच जीता है. टीम का नेट रन रेट माइनस (-0.245) में है. साउथ अफ्रीका से हारने के बाद बांग्लादेश छठे नंबर पर पहुंच गई है, टीम ने सिर्फ अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीता था. उसके बाद टीम 3 मैच हार चुकी है. बांग्लादेश के 2 अंक हैं और -0.263 नेट रन रेट है.

श्रीलंका और पाकिस्तान ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है, हालांकि श्रीलंका का एक मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ बारिश में धुल गया था! इसके बाद श्रीलंका को 1 अंक मिला, वह -1.526 नेट रन रेट के साथ 7वें स्थान पर है. महिला विश्व कप अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे 8वें नंबर पर है. पाकिस्तान ने अपने तीनों मैच हारे हैं, टीम का नेट रन रेट -1.887 का है.