ICC रैंकिंग में दिखा दीप्ति शर्मा का जलवा, श्री चरणी ने रचा इतिहास; शेफाली को भी फायदा

महिला एशिया कप 2026 में सर्वाधिक विकेट लेने वालीं दीप्ति शर्मा को अपने शानदार प्रदर्शन का फायदा ICC रैंकिंग में भी मिला है. आज (15 सितंबर) को आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी की, टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शेफाली वर्मा को 1 स्थान का फायदा हुआ. ओपनर बल्लेबाज एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं. श्री चरणी वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई हैं, जो नंबर-1 टी20 गेंदबाज हैं.

दीप्ति शर्मा ने लगाई लंबी छलांग

महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में दीप्ति शर्मा चार पायदान की छलांग लगाकर छठे से दूसरे स्थान पर आ गई हैं. पिछले हफ्ते वह 2 पायदान ऊपर आई थीं. दीप्ति के 729 रेटिंग पॉइंट्स हैं. दीप्ति ने एशिया कप फाइनल में 3 विकेट लिए थे.

श्री चरणी ने रचा इतिहास

804 रेटिंग पॉइंट्स के साथ श्री चरणी नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनी हुई हैं. चरणी ने एशिया कप 2026 में 12 विकेट लिए थे, फाइनल में उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे. वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर थी. चरणी के 804 रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं. वह 800 से अधिक रेटिंग पाने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बन गई हैं.

महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट के नाम है, जिनकी 806 रेटिंग थी.

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शेफाली वर्मा 1 पायदान ऊपर

शेफाली वर्मा ताजा रैंकिंग में 1 स्थान ऊपर आ गई हैं, वह 741 रेटिंग के साथ सातवें से छठे स्थान पर आ गई. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ महिला एशिया कप फाइनल में 68 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. 39 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके जड़े थे. उन्होंने पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना (59) के साथ शतकीय साझेदारी की थी. शेफाली को फाइनल और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया था.

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