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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने किया 2027 टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, भारत के ग्रुप में नहीं पाकिस्तान

ICC ने किया 2027 टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, भारत के ग्रुप में नहीं पाकिस्तान

Women's T20 U19 WorldCup 2027 Schedule: ICC ने बुधवार को 2027 अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान कर दिया, जिसमें कुल 16 टीमें खेलेंगी. भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं रखा गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 21 Oct 2026 03:08 PM (IST)
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अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा संस्करण अगले साल 21 जनवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा. इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी. बांग्लादेश और नेपाल संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे. आज आईसीसी ने इसका फुल शेड्यूल जारी कर दिया है. टीम इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग ग्रुप में है.

भारतीय अंडर-19 महिला टीम अपने खिताब को बचाने उतरेगी, जिनका पहला मैच 22 जनवरी को वेस्टइंडीज के साथ है. टीम इंडिया ग्रुप 'ए' में शामिल है, जिसमें अन्य 3 टीम आयरलैंड, वेस्टइंडीज और नेपाल है. पाकिस्तान ग्रुप बी में है, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और सामोआ है.

ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया और यूएई है. ग्रुप डी में इंग्लैंड, श्रीलंका, अमेरिका और स्कॉटलैंड है. 21 जनवरी को पहले दिन 8 टीमें (4 मैच) खेलेंगी.

21 जनवरी, 2027 

  • बांग्लादेश बनाम यूएई
  • ऑस्ट्रेलिया बनाम नाइजीरिया
  • श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड
  • इंग्लैंड बनाम अमेरिका

22 जनवरी

  • न्यूजीलैंड बनाम सामोआ
  • नेपाल बनाम आयरलैंड
  • साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज

23 जनवरी

  • यूएई बनाम नाइजीरिया
  • अमेरिका बनाम स्कॉटलैंड
  • बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया
  • श्रीलंका बनाम इंग्लैंड

24 जनवरी

  • नेपल बनाम भारत
  • पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड
  • आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज

25 जनवरी

  • ऑस्ट्रेलिया बनाम यूएई
  • इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड
  • बांग्लादेश बनाम नाइजीरिया
  • अमेरिका बनाम श्रीलंका

26 जनवरी

  • पाकिस्तान बनाम सामोआ
  • वेस्टइंडीज बनाम नेपाल
  • न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका
  • भारत बनाम आयरलैंड

ICC द्वारा जारी स्टेटमेंट में CEO संजोग गुप्ता ने कहा, "ICC अंडर-19 टी20 विश्व कप महिला क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभाता है. यह युवा खिलाड़ियों को अपने आयु वर्ग में सबसे ऊंचे स्तर पर खेलने और वैश्विक मंच पर अनुभव हासिल करने का अवसर देता है. बांग्लादेश और नेपाल में 16 टीमों को एक साथ लाकर, यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट में प्रतिभा की बढ़ती गहराई को प्रदर्शित करेगा. यह स्थापित और उभरते हुए क्रिकेट देशों की खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के जरिए आगे बढ़ने के मौके भी देगा."

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 21 Oct 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team U19 WORLD CUP ICC Women's World Cup
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