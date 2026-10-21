ICC ने किया 2027 टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान, भारत के ग्रुप में नहीं पाकिस्तान

अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप का तीसरा संस्करण अगले साल 21 जनवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा. इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी. बांग्लादेश और नेपाल संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे. आज आईसीसी ने इसका फुल शेड्यूल जारी कर दिया है. टीम इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग ग्रुप में है.

भारतीय अंडर-19 महिला टीम अपने खिताब को बचाने उतरेगी, जिनका पहला मैच 22 जनवरी को वेस्टइंडीज के साथ है. टीम इंडिया ग्रुप 'ए' में शामिल है, जिसमें अन्य 3 टीम आयरलैंड, वेस्टइंडीज और नेपाल है. पाकिस्तान ग्रुप बी में है, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और सामोआ है.

ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया और यूएई है. ग्रुप डी में इंग्लैंड, श्रीलंका, अमेरिका और स्कॉटलैंड है. 21 जनवरी को पहले दिन 8 टीमें (4 मैच) खेलेंगी.

16 teams 👊 41 matches 🏏 The ICC Women's T20 #U19WorldCup 2027 fixtures are confirmed 🤩 More ➡️ https://t.co/atd1WxBfo1 https://t.co/qJm6ynKda4 — ICC (@ICC) October 21, 2026

21 जनवरी, 2027

बांग्लादेश बनाम यूएई

ऑस्ट्रेलिया बनाम नाइजीरिया

श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड

इंग्लैंड बनाम अमेरिका

22 जनवरी

न्यूजीलैंड बनाम सामोआ

नेपाल बनाम आयरलैंड

साउथ अफ्रीका बनाम पाकिस्तान

भारत बनाम वेस्टइंडीज

23 जनवरी

यूएई बनाम नाइजीरिया

अमेरिका बनाम स्कॉटलैंड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड

24 जनवरी

नेपल बनाम भारत

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड

आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज

25 जनवरी

ऑस्ट्रेलिया बनाम यूएई

इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड

बांग्लादेश बनाम नाइजीरिया

अमेरिका बनाम श्रीलंका

26 जनवरी

पाकिस्तान बनाम सामोआ

वेस्टइंडीज बनाम नेपाल

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका

भारत बनाम आयरलैंड

ICC द्वारा जारी स्टेटमेंट में CEO संजोग गुप्ता ने कहा, "ICC अंडर-19 टी20 विश्व कप महिला क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभाता है. यह युवा खिलाड़ियों को अपने आयु वर्ग में सबसे ऊंचे स्तर पर खेलने और वैश्विक मंच पर अनुभव हासिल करने का अवसर देता है. बांग्लादेश और नेपाल में 16 टीमों को एक साथ लाकर, यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट में प्रतिभा की बढ़ती गहराई को प्रदर्शित करेगा. यह स्थापित और उभरते हुए क्रिकेट देशों की खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के जरिए आगे बढ़ने के मौके भी देगा."

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