हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट पड़ेगा महंगा, आईसीसी के इन 5 बड़े एक्शन से पाकिस्तान क्रिकेट हो जाएगा बर्बाद

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट पड़ेगा महंगा, आईसीसी के इन 5 बड़े एक्शन से पाकिस्तान क्रिकेट हो जाएगा बर्बाद

टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पाक सरकार ने अपनी टीम को मंजूरी तो दी है, लेकिन भारत के साथ मैच का बॉयकॉट करने को कहा है. पीसीबी ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट में उनकी टीम भारत के साथ नहीं खेलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 02 Feb 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

ICC To Decide Pakistan Fate: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने रविवार यानी 1 फरवरी  को टूर्नामेंट में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया और ये फैसला पाकिस्तान सरकार के द्वारा लिया गया है. इसको लेकर आईसीसी ने अपना कड़ा रुख अपनाया है. साफ तौर से पाकिस्तान क्रिकेट को चेतावनी दी गई है कि अगर वो टी20 वर्ल्ड कप में तय कार्यक्रम के मुताबिक नहीं खेला तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे. यहां हम आपको बताते हैं कि आईसीसी के वो 5 कड़े फैसले क्या हो सकते हैं जिससे पीसीबी बर्बाद हो सकता है.

पाकिस्तान पर आईसीसी ले सकता है ये 5 कड़े फैसले

1. टूर्नामेंट से पूरी तरह बैन.

2. आईसीसी से मिलने वाला सालाना राजस्व को रोका जा सकता है.

3. पीसीबी से जियो-स्टार को राजस्व नुकसान की भरपाई करने को कहा जा सकता है.

4. द्विपक्षीय श्रृंखला पर रोक, डब्ल्यूटीसी अंक और आइसीसी रैंकिंग पर असर पड़ सकता है.

5. सभी विदेशी खिलाड़ियों (फ्री एजेंट्स को छोड़कर) को पीएसएल में खेलने से बैन किया जा सकता है.

पीसीबी को करना पड़ेगा जियो स्टार की नुकसान की भरपाई

आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खेलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इसके अलावा जो भी पैसा उसकी सहायता के लिए आईसीसी देती थी, उसपर भी रोक लगना संभव है. टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के ना होने पर जो नुकसान होगा, इसकी भरपाई भी पीसीबी को जियो स्टार को करने के लिए कहा जाएगा. आम तौर पर भारत-पाकिस्तान मैच के लिए विज्ञापन की दर 25 लाख से 40 लाख रुपये प्रति 10 सेकेंड के बीच होती है. इस वजह से विज्ञापन राजस्व नुकसान 200 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है.

पीएसएल में इंटरनेशनल खिलाड़ियों के खेलने पर लगेगा रोक

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे अधिक नुकसान उसके लिए राजस्व पैदा करने वाली पाकिस्तान सुपर लीग पर रोक से हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, ‘संन्यास ले चुके खिलाड़ियों या फ्री एजेंट्स को छोड़कर मौजूदा विदेशी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को पीएसएल में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है. इसके अलावा, आईसीसी के मेजबान प्रसारणकर्ता जियो-स्टार को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई भी पीसीबी को करनी होगी जो लाखों डॉलर तक हो सकती है.’

अगर आईसीसी पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बैन करता है, तो युगांडा उनकी जगह लेगी, लेकिन ये बोर्ड बैठक के बाद ही तय होगा.

Published at : 02 Feb 2026 09:13 AM (IST)
Tags :
ICC PCB Cricket News IND VS PAK ICC MENS T20 WORLD CUP 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती अजित पवार के अंतिम संस्कार को दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती अजित पवार के अंतिम संस्कार को दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन
बॉलीवुड
'दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है', 'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से तुलना पर बोले अरुण गोविल
'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से नहीं की जा सकती तुलना', बोले अरुण गोविल
जनरल नॉलेज
भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?
भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
नौकरी
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget