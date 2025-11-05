हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा

एशिया कप विवाद पर ICC का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगा 'प्रतिबंध', सूर्यकुमार यादव को मिली ये सजा

रऊफ को भारत के खिलाफ दो अलग अलग घटनाओं के लिये 30 . 30 प्रतिशत जुर्माने की अलग अलग सजा सुनाई गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 05 Nov 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर सितंबर में एशिया कप के दौरान खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए मंगलवार को जुर्माना लगाया गया. टूर्नामेंट के दौरान चार डिमेरिट अंक लगाये जाने से रऊफ को दो एकदिवसीय मैच के लिए निलंबित भी किया गया.

रऊफ को भारत के खिलाफ दो अलग अलग घटनाओं के लिये 30 . 30 प्रतिशत जुर्माने की अलग अलग सजा सुनाई गई. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार से शुरू हुई वनडे श्रृंखला में दो मैचों के लिये वह प्रतिबंधित रहेंगे. वह छह नवंबर को होने वाले दूसरे मैच में भी नहीं खेलेंगे.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. उन्हें खेल की साख को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्थन जताया था.

रऊफ को इन दो घटनाओं के लिए चार डिमेरिट अंक मिले जिन्हें आईसीसी के नियमों के अनुसार दो निलंबन अंक में बदल दिया गया.

जसप्रीत बुमराह पर भी एक डिमेरिट अंक लगाया गया क्योंकि फाइनल में रऊफ को बोल्ड करने के बाद उन्हें ‘विमान गिरने’ का इशारा किया था. सूर्यकुमार पर उनकी टिप्पणियों के लिए 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा इसकी खबर सबसे पहले 26 सितंबर को पीटीआई ने दी थी.

रऊफ को 14 सितंबर के मैच में विमान गिरने को दर्शाने वाले आपत्तिजनक इशारे करने का दोषी पाया गया था. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाया था और पाकिस्तान के इस दावे का हवाला दिया था कि इस झड़प के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया था.

उन्होंने 28 सितंबर को सीमा रेखा के पास क्षेत्ररक्षण करते हुए भारतीय प्रशंसकों के एक समूह को उकसाने की कोशिश में यही इशारा दोहराया था.

पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को भी एक डिमेरिट अंक दिया गया लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बिना किसी जुर्माने या डिमेरिट अंक के छोड़ दिया गया.

फरहान ने भारत के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले से बंदूक चलाने का इशारा करते हुए जश्न मनाया था.

आईसीसी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 14 सितंबर 2025 को, ‘‘सूर्यकुमार यादव (भारत) को आईसीसी आचार संहिता के नियम 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया जो खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले आचरण से संबंधित है. उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और दो डिमेरिट अंक दिए गए.’’

इसके अनुसार, ‘‘साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) को भी इसी अपराध का दोषी पाया गया और उन्हें आधिकारिक चेतावनी जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक डिमेरिट अंक दिया गया.’’

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘हारिस रऊफ (पाकिस्तान) को भी इसी अपराध का दोषी पाया गया और उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दो डिमेरिट अंक दिए गए.’’

वहीं अर्शदीप का मामला एक सोशल मीडिया क्लिप का था जिसमें वे पाकिस्तानी प्रशंसकों का मजाक उड़ाते नजर आ रहे थे लेकिन आईसीसी मैच रैफरी को यह आपत्तिजनक नहीं लगा. यह संदर्भ 21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान सुपर चार मैच का था.

आईसीसी ने 28 सितंबर के फाइनल में की गई हरकतों के लिए लगाए गए प्रतिबंधों पर कहा, ‘‘जसप्रीत बुमराह (भारत) ने खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले आचरण के लिए नियम 2.21 के तहत लगाए गए आरोप और प्रस्तावित आधिकारिक चेतावनी को स्वीकार कर लिया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक डिमेरिट अंक मिला. उन्होंने प्रतिबंध स्वीकार कर लिया था इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी.’

पहले की सुनवाई के दौरान खुद को निर्दोष कहने वाले रऊफ को फिर से भारतीय दर्शकों की ओर आपत्तिजनक इशारे करते हुए पाया गया. आईसीसी ने कहा, ‘‘आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा आयोजित सुनवाई के बाद हारिस रऊफ (पाकिस्तान) को फिर से नियम 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया. उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और दो अतिरिक्त डिमेरिट अंक दिए गए.’’

Published at : 05 Nov 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
ICC Haris Rauf SURYAKUMAR YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
इंडिया
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget