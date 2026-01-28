ICC T20I Latest Rankings: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी की टी20 रैंकिंग में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है. वहीं युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रैंकिंग में टॉप पर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नुकसान हुआ है. रैंकिंग में टॉप-5 के अंदर दो भारतीय बल्लेबाज मौजूद हैं. इसके अलावा दो बल्लेबाज इंग्लैंड से और एक पाकिस्तान से है.

सूर्यकुमार यादव की लंबी छलांग

बता दें कि सूर्यकुमार 5 पायदान की छलांग लगाते हुए 12वें से 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं. सूर्या की रेटिंग 717 हो गई है. इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में भारतीय कप्तान का बल्ला जमकर गरजता हुआ दिख रहा है. सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 82* रनों की पारी खेली थी. इसके बाद तीसरे टी20 में सूर्यकुमार के बल्ले से 57* रनों की धुआंधार पारी निकली थी.

अभिषेक शर्मा को टॉप पर रहकर भी हुआ नुकसान

वहीं अभिषेक टॉप पर ही मौजूद हैं. ताजा रैंकिंग में अभिषेक की रेटिंग 929 हो गई है, जो उनकी अब तक करियर बेस्ट रैंकिंग (931) से कम है. इस तरह टॉप पर रहने के बावजूद अभिषेक को नुकसान हो रहा है.

रैंकिंग के टॉप-5 बल्लेबाज

भारत के अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं. इसके बाद इंग्लैंड के फिल सॉल्ट 849 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर हैं. फिर भारत के तिलक वर्मा 781 रेटिंग के साथ तीसरे, इंग्लैंड ने जोस बटलर 770 रेटिंग के साथ चौथे और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 763 रेटिंग के साथ पांचवें पायदान पर मौजूद हैं.

Good news for India ahead of their #T20WorldCup defence as a host of their best white-ball players make strong gains on the latest rankings update 👀



Details 👇https://t.co/Wws0OzDf5W — ICC (@ICC) January 28, 2026

बॉलिंग रैंकिंग में भी भारत का जलवा

जैसे बैटिंग की रैंकिंग में भारत का खिलाड़ी टॉप पर है, वैसे ही टी20 की बॉलिंग रैंकिंग में टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 787 रेटिंग के साथ टॉप पर हैं. इसके आगे टॉप-10 तक कोई भी दूसरा भारतीय गेंदबाज रैंकिंग लिस्ट का हिस्सा नहीं है.

ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या ने लगाई छलांग

टी20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या एक पायदान की छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. हार्दिक की रेटिंग 248 हो गई है. वहीं ऑलराउंडर रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा 289 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर हैं.