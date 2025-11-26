हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइधर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का हुआ ऐलान, उधर श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर आ गई बड़ी खबर

इधर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का हुआ ऐलान, उधर श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर आ गई बड़ी खबर

श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. उन्हें 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में तीसरे वनडे मैच के दौरान गंभीर रूप से चोट आई थी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Shreyas Iyer Fitness Update: आईसीसी ने मंगलवार यानी 25 नवंबर, 2025 को मुंबई में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल की घोषणा की. इस दौरान भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई. भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने ऑपरेशन के बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी है. श्रेयस को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में तीसरे वनडे मैच के दौरान गंभीर रूप से चोट आई थी. अब अय्यर ने सोशल मीडिया पर अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है, जिसमें वो एक्सरसाइज बाइक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब देखना होगा कि क्या श्रेयस अगले साल फरवरी में शुरू होने जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक टीम इंडिया में सलेक्शन के लिए उपलब्ध हो पाएंगे.

श्रेयस अय्यर को कैसे लगी थी चोट 

श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में चोट लगी थी, जब वे हर्षित राणा की गेंद पर कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. अय्यर के लेफ्ट साइड से गिरने के कारण उन्हें स्पिलिन लेकरेशन (तिल्ली का फटना) की गंभीर समस्या हो गई थी. इसके चलते अय्यर को ICU में भर्ती रहना पड़ा था और उनके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग की शिकायत भी सामने आई थी, जो जानलेवा हो सकती थी. ऑस्ट्रेलिया में ही उनका ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर हो पाई थी. नवंबर महीने की शुरुआत में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद श्रेयस अय्यर भारत लौटे थे.

अय्यर को दो महीने के आराम की मिली है सलाह 

मेडिकल एक्सपर्ट्स ने श्रेयस को कम से कम दो महीने आराम करने और क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी है. डॉक्टरों का कहना है कि स्पिलिन इंजरी को गंभीरता से नहीं लेने पर उनके लिए छिपे हुए खतरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन शरीर में खून को फिल्टर करने और इम्यूनिटी फंक्शन को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाता है. पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि इस चोट के कारण अय्यर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सलेक्शन की रेस से बाहर हो सकते हैं. साथ ही वे IPL 2026 से भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब इस फोटो के बाद उनके जल्द ही फिट होकर मैदान पर वापस लौटने के कयास लगाए जा रहे हैं.

Published at : 26 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
IND VS AUS SHREYAS IYER CRICKET ICC T20 World Cup 2026
