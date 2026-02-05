हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 WC Opening Ceremony: नोरा फतेही का डांस और बादशाह का जलवा! टी20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा बॉलीवुड का तड़का

T20 WC Opening Ceremony: नोरा फतेही का डांस और बादशाह का जलवा! टी20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा बॉलीवुड का तड़का

T20 World Cup Opening Ceremony: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया. बताया कि सेरेमनी में बादशाह और नोरा फतेही का जलवा देखने को मिल सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 05 Feb 2026 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 07 फरवरी, शनिवार से होगी. पहले दिन टूर्नामेंट में कुल तीन मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच श्रीलंका के कोलंबो स्थित सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. वहीं दिन का तीसरा मैच भारत और यूएसए के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा, जिससे पहले टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिल सकती है. 

फिलहाल ओपनिंग सेरेमनी को लेकर आईसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग सेरेमनी पहले मैच में ना होकर, तीसरे यानी भारत के मैच से पहले हो सकती है, जिसमें बॉलीवुड का तड़का देखने को मिल सकता है.

कौन-कौन करेगा परफॉर्म?

रिपोर्ट में बताया गया कि ओपनिंग सेरेमनी में रैपर बादशाह, एक्ट्रेस नोरा फतेही, शिवमणि और ऋषभ रिखीराम शर्मा का जलवा देखने को मिल सकता है. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वालों को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया है.

कहां देख सकते हैं लाइव?

बताया गया कि इस ओपनिंग सेरेमनी को भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के जरिए होगी. 

कब से कब तक चलेगा टी20 वर्ल्ड कप?

गौरतलब है कि 07 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप का फाइनल मैच 08 मार्च को खेला जाएगा. टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले जाएंगे, जिसमें सुपर-8 चरण सहित 52 मुकाबले लीग स्टेज के होंगे. बाकी तीन मैच नॉकआउट चरण में होंगे. ट्रॉफी के लिए कुल 20 टीमें मैदान पर उतरेंगी. इससे पहले 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने खिताब अपने नाम किया था.

अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार 20 टीमों में कौन सी टीम ट्रॉफी अपने घर लेकर जाती है. बताते चलें कि भारतीय टीम अब तक दो बार टी20 विश्व कप का खिताब जीत चुकी है. अभी तक किसी भी टीम ने तीन बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम नहीं किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार इतिहास रचा जाता है या नहीं.

Published at : 05 Feb 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
INDIA T20 World Cup Opening Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
Bihar Teacher Vacancy: नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
Tv TRP Week 4: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज, जानें टीआरपी में बाकी शोज कैसा रहा हाल
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्यार कबूल या प्लान्ड चुप्पी? दिशा–तलविंदर अफेयर पर बढ़ा रहस्य
Gold Price Correction के बाद Big Rally? JP Morgan का Bold Claim | Paisa Live
Ghaziabad Girl Sucide News : जिन 3 बच्चियों ने की आत्महत्या उसके पीछे कोरियन कनेक्शन आया सामने
Rajya Sabha में आज AAP सासंद ने उठाया Delhi में गायब हो रहे बच्चों का मामला । People Missing Case
Bhopal Protest: फिल्म 'घूसखोर पंडित' का ट्रेलर आते ही देश भर में विरोध शुरू | Ghooskhor Pandit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
बिहार
Bihar Teacher Vacancy: नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
नीतीश सरकार ने खत्म किया TRE-4 का इंतजार! बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी बंपर बहाली
विश्व
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
'या अल्लाह नहीं बख्शेंगे, एक-एक को...', बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर, भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा
टेलीविजन
Tv TRP Week 4: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज, जानें टीआरपी में बाकी शोज कैसा रहा हाल
TRP Report: 'अनुपमा' ने दी 'नागिन 7' को मात, लेकिन 'क्योंकि' को मिला नंबर 1 का ताज
आईपीएल 2026
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
हेल्थ
Breakfast For High Blood Pressure: सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 10 देसी चीजें, कंट्रोल में रहेगा ब्लड प्रेशर और हार्ट भी रहेगा हेल्दी
जनरल नॉलेज
क्रिकेट वर्ल्ड में कब-कब इस्तेमाल हो चुका फोर्स मेज्योर क्लॉज, सबसे पहले किस देश ने किया यूज?
क्रिकेट वर्ल्ड में कब-कब इस्तेमाल हो चुका फोर्स मेज्योर क्लॉज, सबसे पहले किस देश ने किया यूज?
ट्रेंडिंग
हालात बहुत डरावने हैं... दिल्ली से गायब हो रहीं लड़कियां, खबरें सुनकर सरकार और पुलिस पर भड़के यूजर्स 
हालात बहुत डरावने हैं... दिल्ली से गायब हो रहीं लड़कियां, खबरें सुनकर सरकार और पुलिस पर भड़के यूजर्स 
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget