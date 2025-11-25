7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, 4 ग्रुप में बांटी गई 20 टीमें, भारत के 5 वेन्यू पर होंगे मैच; देखें फुल शेड्यूल
T20 World Cup 2026 Full Schedule: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, वहीं फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा.
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान कर दिया है. 7 फरवरी से इस मेगा इवेंट की शुरुआत होगी. वहीं 8 मार्च को खिताबी मैच खेला जाएगा. 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. भारत के कुल पांच वेन्यू पर टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे. वहीं श्रीलंका के 3 वेन्यू पर भी टूर्नामेंट के मैच आयोजित होंगे. यहां आपको 2026 टी20 वर्ल्ड कप की A टू Z डिटेल्स मिल जाएंगी.
2026 टी20 वर्ल्ड कप में पहले दिन यानी 7 फरवरी को 3 मुकाबले खेले जाएंगे. पाकिस्तान का मैच नीदरलैंड्स से होगा. भारत का मुकाबला यूएसए से होगा और वेस्टइंडीज की टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी. बता दें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अगर फाइनल में पाकिस्तान की टीम क्वालीफाई करती है तो फिर खिताबी मैच श्रीलंका के कोलंबो में होगा. इसी तरह सेमीफाइनल मैच कोलकाता और मुंबई में खेला जाना है, लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में जाती है तो फिर वो कोलंबो में सेमीफाइनल खेलेगी.
4 ग्रुप में बांटी गई 20 टीमें
ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया
ग्रुप बी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान
ग्रुप सी- इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली
ग्रुप डी- न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई
15 फरवरी को भारत-पाक मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा. दोनों टीमें श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भिड़ेंगी. टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा. वहीं टीम इंडिया यूएसए के खिलाफ 7 फरवरी को ही अपना पहला मैच खेलेगी.
भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू पर होंगे मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा. वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. गत चैंपियन भारत 7 फरवरी को मुंबई में यूएसए (अमेरिका) के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा, जिसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ लीग मैच होंगे.
भारत के कुल पांच वेन्यू पर 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेल जाएंगे, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में शामिल हैं. वहीं श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमादासा और एस स्पोर्ट्स क्लब व कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में टूर्नामेंट के मैच आयोजित होंगे.
2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल
भारत बनाम अमेरिका, 7 फरवरी, मुंबई
भारत बनाम नामीबिया, 12 फरवरी, दिल्ली
भारत बनाम पाकिस्तान, 15 फरवरी, कोलंबो
भारत बनाम नेदरलैंड्स, 18 फरवरी, अहमदाबाद
रोहित शर्मा बने ब्रांड एम्बेसडर
ICC के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है. रोहित शर्मा की ही कप्तानी में भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. जय शाह ने कहा कि एम्बेसडर की जिम्मेदारी के लिए रोहित शर्मा से बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता था. ब्रांड एम्बेसडर होते हुए रोहित शर्मा वैश्विक स्तर पर टी20 वर्ल्ड कप को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL