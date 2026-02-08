श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से शिकस्त दी है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए थे, इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 143 रन ही बना सकी. आयरिश टीम भी एक समय जीत की ओर अग्रसर थी, लेकिन फील्डिंग के समय कई सारे कैच छोड़ना और डेथ ओवरों में आकर लगातार विकेट गिरना उसकी हार का कारण बना.

आयरलैंड की ओर से कसी हुई गेंदबाजी हुई थी, लेकिन डेथ ओवरों के दबाव में उसकी गेंदबाजी ढह गई और अंतिम 5 ओवरों में 68 रन लुटा दिए. इसी वजह से श्रीलंका 160 से भी ज्यादा स्कोर तक पहुंच पाई. इसी दौरान बैरी मैककार्थी ने 11 गेंद का एक ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने 19 रन लुटाए थे.

मेजबान श्रीलंका ने दिखाया दम

श्रीलंका 2026 टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का सह-मेजबान है और टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में आयरलैंड को 20 रनों से हरा दिया. 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड एक समय बहुत मजबूत स्थिति में थी. उसने एक समय 2 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए थे और टीम बड़ी जीत की ओर अग्रसर थी.

इसके बाद श्रीलंकाई स्पिनरों ने ऐसा जाल बुना कि अगले 38 रनों के भीतर आयरलैंड के बाकी सारे 8 विकेट गिर गए. खासतौर पर वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा ने आयरलैंड के बल्लेबाजों को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और तीन-तीन विकेट चटकाए. मथीशा पाथिराना महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन वो भी 2 बल्लेबाजों को आउट करने में सफल रहे.

इससे पहले बल्लेबाजी में श्रीलंका के लिए कामिंदु मेंडिस ने 19 गेंद में 44 रनों की तेजतर्रार पारी खेल, श्रीलंका को 163 रनों के स्कोर तक पहुंचने में मदद की थी. वहीं कुसम मेंडिस भी अर्धशतकीय पारी खेल नाबाद रहे.

