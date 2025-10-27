आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप-2 टीमें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. वहीं मंगलवार से पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज के बाद आईसीसी रैंकिंग में काफी कुछ बदलेगा, लेकिन अभी पहले नंबर पर बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर कौन हैं? चलिए जानते हैं और हर केटेगरी में टॉप-5 प्लेयर्स की जानकारी भी यहां दी गई है.

टी20 की टॉप-5 टीमें

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया अभी आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में पहले नंबर पर है. भारत के 64 मैचों में 272 रेटिंग और 17396 पॉइंट्स हैं. 268 रेटिंग और 10434 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है.

टी20 में नंबर वन बल्लेबाज कौन है?

भारत के अभिषेक शर्मा टी20 के नंबर-1 बल्लेबाज हैं, उनके 926 रेटिंग पॉइंट्स हैं. सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बात करें तो ट्रेविस हेड रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं, वह 743 रेटिंग के साथ लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. अभिषेक और ट्रेविस हेड, दोनों आईपीएल में एक ही टीम (सनराइजर्स हैदराबाद) के लिए खेलते हैं.

ICC रैंकिंग में टॉप-5 बल्लेबाज

टी20 में नंबर वन गेंदबाज कौन है?

भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर-1 टी20 गेंदबाज हैं. वह एशिया कप 2025 के दौरान नंबर-1 गेंदबाज बने थे. उनके 803 रेटिंग पॉइंट्स हैं. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बात करें तो सबसे ऊपर एडम जम्पा हैं, जो 691 रेटिंग के साथ लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.

ICC रैंकिंग में टॉप-5 टी20 गेंदबाज

टी20 में नंबर वन ऑलराउंडर कौन है?

पाकिस्तान के सैम अयूब दुनिया के नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर हैं. लिस्ट में भारत के टॉप ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या हैं, जो 233 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है. हालांकि हार्दिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टॉप-5 में क्या टॉप-10 में भी कोई खिलाड़ी नहीं है.

