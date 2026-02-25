हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ICC Rankings: ईशान किशन ने ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, पाकिस्तान के ऑलराउंडर की बादशाहत खत्म

ICC Rankings: ईशान किशन ने ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, पाकिस्तान के ऑलराउंडर की बादशाहत खत्म

ICC Rankings: आईसीसी ने आज (25 फरवरी) अपनी ताजा रैंकिंग अपडेट कर दी है. अभिषेक शर्मा नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं. ईशान किशन लंबी छलांग लगाकर टॉप-5 में आ गए हैं.

25 Feb 2026 01:56 PM (IST)
ईशान किशन आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर आकर टॉप-5 में शामिल हो गए हैं. अभिषेक शर्मा नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को भी 2 पॉइंट्स का फायदा हुआ है.

25 Feb 2026 01:56 PM (IST)
ICC Rankings Abhishek Sharma Saim Ayub ISHAN KISHAN T20 Ranking Batsman
