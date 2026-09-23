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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी बना दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज, ICC की ताजा रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

पाकिस्तानी बना दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज, ICC की ताजा रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में 10 से अधिक की इकॉनमी से रन लुटाने का नुकसान राशिद खान को टी20 रैंकिंग में भी हुआ है. No-1 टी20 गेंदबाज का ताज उनसे छिन गया है, जो अब पाकिस्तानी के पास चला गया.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Sep 2026 02:42 PM (IST)
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पाकिस्तान के अबरार अहमद टी20 के नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं. आईसीसी ने आज अपनी अपडेटेड रैंकिंग जारी कर दी है. अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान टी20 के नंबर-1 गेंदबाज थे, जो अब खिसककर दूसरे नंबर पर पहुंच गए. भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी टॉप-5 से बाहर हो गए हैं, जो चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में नहीं खेले थे. इंग्लैंड के जेमी ओवरटन ने 47 पायदान की छलांग लगाई है.

अबरार अहमद ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच फरवरी में खेला था. हालांकि भारत के खिलाफ तीसरे टी20 में राशिद खान की खराब गेंदबाजी का फायदा अबरार को रैंकिंग में हुआ. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए तीसरे टी20 में राशिद ने 4 ओवरों में 10.75 की इकॉनमी से 43 रन लुटाए थे. इस मुकाबले को भारत ने 127 रनों से जीता था.

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टी20 गेंदबाज रैंकिंग में अबरार अहमद 736 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर आ गए हैं, राशिद खान 735 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जाम्पा को भी एक स्थान का फायदा हुआ है, वह 700 रेटिंग के साथ एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर आ गए.

टॉप-5 से बाहर वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड के आदिल राशिद को नुकसान हुआ है, वह 695 रेटिंग के साथ तीसरे से चौथे स्थान पर पहुंच गए. ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस 675 रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गए. भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 2 पायदान का नुकसान हुआ है. वह टॉप-5 से निकलकर सातवें स्थान पर पहुंच गए. वह इस लिस्ट में भारत के सबसे अच्छी रेटिंग वाले गेंदबाज हैं.

इंग्लैंड के जेमी ओवरटन 47 पायदान की छलांग लगाई है, जो अब 674 रेटिंग के साथ टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में छठे स्थान पर आ गए हैं. अक्षर पटेल ने भी 12 पायदान ऊपर छलांग लगाई है, जो अब 639 रेटिंग के साथ 15वें स्थान पर आ गए हैं.

टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-5 में भी बदलाव

ईशान किशन टी20 नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं, उनके 904 रेटिंग पॉइंट हैं. अभिषेक शर्मा की रेटिंग बेहतर हुई है, 893 रेटिंग के साथ वह दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. हैरी ब्रूक और जोस बटलर ने लंबी छलांग लगाकर टॉप-5 में जगह बनाई है. ब्रूक टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे और बटलर पांचवें नंबर पर आ गए हैं.

यह भी पढ़ें- भारत पहुंचे वेस्टइंडीज के धुरंधर, कब-कब खेले जाएंगे मैच? जानें पूरा शेड्यूल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 23 Sep 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Rashid Khan ICC T20 Ranking Abrar Ahmed
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