वर्ल्ड कप में 6 मौके जब टीमों ने खेलने से किया इनकार, 30 साल पहले देखने को मिली पहली घटना

ICC World Cup Controversey: आईसीसी द्वारा आयोजित वर्ल्ड कप क्रिकेट के खेल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है. क्रिकेट जगत को इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है. क्रिकेट फैंस आईसीसी टूर्नामेंट को बेहद उत्साह के तौर पर देखते हैं. हालांकि, हर बार ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कई बार फैसले सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि बाहर भी तय हुए हैं. कई बार विवादित परिस्थितियों में, बढ़ते राजनीतिक तनाव या सुरक्षा चिंताओं के कारण टीमों ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने से इनकार किया है चाहे पूरा टूर्नामेंट हो या फिर कोई एक मुकाबला. ऐसे फैसले क्रिकेट के इतिहास में पहले भी हुए हैं, वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बार फिर ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है.

वनडे वर्ल्ड कप 1996: ऑस्ट्रेलिया-वेस्टइंडीज ने श्रीलंका में खेलने से किया इनकार

वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार 1996 वनडे वर्ल्ड में ऐसी घटना सामने आई. इस टूर्नामेंट के सह-मेजबान श्रीलंका में उस समय गृहयुद्ध चल रही थी और कोलंबो में हुए एक बम धमाके के बाद हालात और बिगड़ गए. हालांकि, वर्ल्ड कप से पहले भारत और पाकिस्तान ने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दोस्ताना मैच खेला, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपने ग्रुप मैचों के लिए कोलंबो जाने से इनकार कर दिया.

वनडे वर्ल्ड कप 2003: इंग्लैंड-न्यूजीलैंड ने खेलने से किया मना

दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या की संयुक्त मेजबानी में 2003 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था. इस टूर्नामेंट में दो मामले सामने आए. पहले मामले में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेलने से इनकार किया, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण थे. दूसरे मामले में न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से नैरोबी जाकर केन्या के खिलाफ खेलने से मना कर दिया.

टी20 वर्ल्ड कप 2009: टूर्नामेंट से जिम्बाब्वे का हटना

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2009 से जिम्बाब्वे ने अपना नाम वापस ले लिया था. यूनाइटेड किंगडम के साथ पांच साल से चले आ रहे खराब रिश्तों की वजह से जिम्बाब्वे ने ऐसा फैसला लिया था. स्कॉटलैंड को क्वालीफायर से टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे की जगह शामिल किया गया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2016: ऑस्ट्रेलिया ने लिया नाम वापस

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2016 से अपना नाम वापस ले लिया था. इससे पहले अक्टूबर 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों के वजह से बांग्लादेश के खिलाफ प्रस्तावित द्विपक्षीय सीरीज खेलने से भी इनकार कर दिया और अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान भी ऑस्ट्रेलिया ने यही रुख अपनाया था.

आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025: भारत ने पाकिस्तान जाने से किया इनकार

पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत ने जाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान को टूर्नामेंट की मेजबानी मिलने के बावजूद, राजनीतिक तनाव और सुरक्षा कारणों की वजह से टीम इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से साफ मना कर दिया. नतीजतन, टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया, जिसमें यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाया गया और भारत ने अपने सभी मैच वहीं खेले.

टी20 वर्ल्ड कप 2026: बांग्लादेश ने भारत में खेलने से किया मना?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत आकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से इनकार कर दिया है. भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव के बीच, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और चाहता है कि उसके सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले जाए. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बीसीबी की अपील को खारिज कर दिया है. अगर बांग्लादेश का रुख नहीं बदला, तो उसे आगामी टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है. अब देखना होगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश अपने रुख में बदलाव करता है या फिर क्रिकेट इतिहास में एक और विवादित अध्याय जुड़ता है.