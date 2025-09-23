हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप के बीच इस देश का क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड, ICC ने दिया 440 वोल्ट का झटका

एशिया कप के बीच इस देश का क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड, ICC ने दिया 440 वोल्ट का झटका

USA Cricket Board Suspended: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यूएसए क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है. इसका यूएसए की 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Sep 2025 11:24 PM (IST)
Preferred Sources

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यूएसए क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है. इस फैसले ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) क्रिकेट में प्रशासनीय रूप से बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. मंगलवार को ICC की वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है. बोर्ड के सस्पेंड होने के बावजूद यूएसए क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगी, जो अगले साल भारत और श्रीलंका में खेला जाना है.

ICC के पास अमेरिकी क्रिकेट से जुड़ी कई शिकायतें आ रही थीं. यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब पिछले साल श्रीलंका में हुई वार्षिक कॉन्फ्रेंस में आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट बोर्ड को नोटिस भेजा था. वहीं इस साल वार्षिक कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हुई, जिसमें यूएसए क्रिकेट को व्यवस्थित ढांचा तैयार करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था. कई हफ्तों से ICC लगातार यूएसए क्रिकेट बोर्ड और उसके चेयरमैन वेणु पिसिके को चेतावनी दी गई थी कि पारदर्शी शासन लाने के लिए निष्पक्ष प्रक्रियाएं लागू की जाएं.

यूएसए क्रिकेट बोर्ड में चुनाव से ठीक पहले बोर्ड के अंदर उम्मीदवारों के अनुचित चयन और कुछ विशेष व्यक्तियों की जरूरतों अनुसार प्रक्रिया में हेर फेर करने के मामले सामने आते रहे. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के मुताबिक यूएसए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वेणु पिसिके ने बताया कि सस्पेंशन के संबंध में अभी तक आईसीसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है.

इस सस्पेंशन का लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट खेले जाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बताते चलें कि मेजबान होने के चलते, यूएसए क्रिकेट टीम उन 6 टीमों में से एक हो सकती है, जो 2028 ओलंपिक खेलों में भाग लेंगी.

यहां तक कि यूएसए ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (USOPC) ने भी यूएसए क्रिकेट बोर्ड में बदलावों का समर्थन किया था. इस मामले पर ICC और USOPC एकमत हैं, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद भी बोर्ड वेणु पिसिके अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं. यह भी माना जा रहा है कि पिसिके ने अपने साथ-साथ अन्य सदस्यों को भी अपना पद किसी हाल में ना छोड़ने के लिए कहा.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 23 Sep 2025 10:55 PM (IST)
Tags :
ICC Cricket News USA Cricket Team USA Cricket Board
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
विश्व
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया अमेरिका का प्लान
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया US का प्लान
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
महाराष्ट्र: नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
हेल्थ
Pakistan Vaccine Controversy: क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
ट्रेंडिंग
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget