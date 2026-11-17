भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को न्यूजीलैंड के खिलाफ एग्रेशन दिखाना महंगा पड़ गया. बरार को इस हरकत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कड़ी सजा सुनाई है. शुक्रवार (13 नवंबर) को माउंट मौनगानुई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए बरार को आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई है.

आईसीसी की रिलीज में लिखा गया, "बरार को प्लेयर और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. यह अनुच्छेद ऐसी भाषा, कार्यों या इशारों के इस्तेमाल से संबंधित है, जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर उसका अपमान करते हों या जिससे वह बल्लेबाज आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता हो."

India fast bowler reprimanded for breaching the ICC Code of Conduct. https://t.co/3ODRtCogaR — ICC (@ICC) November 17, 2026

अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जुड़ा

आगे बताया गया कि फटकार के अलावा, बरार के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा दिया गया है. 24 महीने की अवधि के भीतर यह उनका दूसरा अपराध था, इसलिए अब उनके कुल डिमेरिट पॉइंट्स की संख्या दो हो गई है. गौर करने वाली बात यह है कि बरार को फटकार लगी है और एक डिमेरिट पॉइंट मिला है. उन पर मैच फीस का कोई फाइन नहीं लगा है.

क्या थी घटना?

यह घटना भारत की गेंदबाजी के 12वें ओवर के आखिर में टिम सीफर्ट के आउट होने के बाद हुई, जब बरार ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया. इसे बल्लेबाज का अपमान करने वाला और ऐसी ही प्रतिक्रिया को उकसाने वाला माना गया.

बरार ने कबूल किया जुर्म

बरार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज के रंजन मदुगले की दी गई सजा को मान लिया, जिससे औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं रही.

टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर बरार टीम इंडिया में

19 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज के लिए बरार को भारतीय स्क्वॉड में शामिल कर लिया गया है. स्पिनर कुलदीप यादव को रिलीज करके बरार को टीम से जोड़ा गया.

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