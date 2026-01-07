ICC ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका, भारत से बाहर मैच शिफ्ट करने की मांग ठुकराई

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच जारी विवाद पर अब आईसीसी का रुख साफ होता नजर आ रहा है. आईसीसी ने फिलहाल भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस खतरा नहीं बताया है और इसी वजह से बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है.

ऑनलाइन बैठक में हुई चर्चा

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार (6 जनवरी) को आईसीसी और बीसीबी के अधिकारियों के बीच एक ऑनलाइन बैठक हुई. इस बैठक में आईसीसी ने साफ शब्दों में कहा कि उसके पास ऐसा कोई सुरक्षा आकलन नहीं है, जिससे यह साबित हो कि भारत में खेलने के दौरान बांग्लादेशी टीम को कोई खास खतरा है. इसी कारण आईसीसी ने टूर्नामेंट के शेड्यूल या वेन्यू में बदलाव की कोई जरूरत नहीं मानी है.

अंतिम फैसला अभी बाकी

दरअसल, 4 जनवरी को बीसीबी की एक आपात बैठक हुई थी. इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी को एक औपचारिक पत्र लिखकर मांग की थी कि खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों और अन्य सदस्यों की सुरक्षा को देखते हुए बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराए जाएं. हालांकि, आईसीसी का मौजूदा रुख इस मांग के अनुरूप नहीं है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को कोई लिखित फैसला जारी नहीं किया गया, लेकिन संकेत यही हैं कि ICC अपने फैसले पर कायम है. इस पूरे मामले पर आईसीसी की औपचारिक प्रतिक्रिया 10 जनवरी तक आने की उम्मीद है.

तय शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश के मैच

मौजूदा शेड्यूल के अनुसार, बांग्लादेश को ग्रुप सी में अपने तीन मैच कोलकाता में खेलने हैं-

7 फरवरी - बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज

9 फरवरी - बांग्लादेश बनाम इटली

14 फरवरी - बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड

17 फरवरी - बांग्लादेश बनाम नेपाल

अलग-अलग रिपोर्ट्स, अलग दावे

ESPNcricinfo की रिपोर्ट में दावा किया गया कि आईसीसी ने बीसीबी से कहा है कि अगर टीम भारत नहीं आती है तो उसे मैच गंवाने या अंक खोने का खतरा हो सकता है. हालांकि बीसीबी ने इस तरह के किसी अल्टीमेटम से साफ मना किया है. अभी तक आईसीसी या बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है.

कैसे शुरु हुआ विवाद?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब BCCI ने आईपीएल IPL फ्रेंचाइजी KKR को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया. मुस्ताफिजुर को आईपीएल नीलामी में 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया था. BCB ने इस फैसले के विरोध में बांग्लादेश में IPL के प्रसारण पर भी रोक लगा दी थी

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि मुस्ताफिजुर अब पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते नजर आएंगे. इन तमाम घटनाओं के बावजूद ICC का फिलहाल साफ रुख है की सुरक्षा के आधार पर बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा.