आईसीसी ने अपनी रैंकिंग अपडेट कर दी है, रोहित शर्मा दुनिया के नए नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज बन गए हैं. पहले इस पोजीशन पर शुभमन गिल थे, जो अब तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने दूसरे वनडे में अर्धशतक (73) और तीसरे मैच में 121 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उन्हें तीसरे मैच का और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया था.

आईसीसी ने अपनी रैंकिंग बुधवार, 29 अक्टूबर को अपडेट कर दी है. रोहित शर्मा 2 स्थान ऊपर आकर ओडीआई बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर-1 पर आ गए हैं. रोहित के 781 रेटिंग पॉइंट हैं, शुभमन गिल 745 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 764 रेटिंग के साथ काबिज हैं.

विराट कोहली को हुआ नुकसान

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ नाबाद 168 रनों की साझेदारी कर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई थी. कोहली ने 81 गेंदों में 74 रन बनाए थे, हालांकि आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली को नुकसान हुआ है. दरअसल इस मैच से पहले दो वनडे में विराट कोहली लगातार 'डक' आउट हुए थे. इतिहास में पहली बार हुआ था जब विराट कोहली दो वनडे में लगातार शून्य पर आउट हुए.

आईसीसी की ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली को 1 स्थान का नुकसान हुआ है, वह 5वें से छठे नंबर पर आ गए हैं. उनके 725 रेटिंग पॉइंट हैं. वनडे में टॉप-10 बल्लेबाजों में चार भारतीय शामिल हैं, रोहित, गिल, कोहली के आलावा चौथे भारतीय श्रेयस अय्यर हैं.

आईसीसी की ताजा रैंकिंग में श्रेयस अय्यर को भी एक स्थान का फायदा हुआ है, वह 700 रेटिंग के साथ 10वें से 9वें नंबर पर आ गए हैं. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे में फील्डिंग के दौरान अय्यर को गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था. अभी भी यह अस्पताल में हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार हो रहा है.