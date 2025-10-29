हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ODI Rankings: रोहित शर्मा वनडे में बने दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज, शुभमन गिल से छीना ताज; जानें ताजा अपडेट

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा वनडे में बने दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज, शुभमन गिल से छीना ताज; जानें ताजा अपडेट

ICC ODI Rankings: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एक अर्धशतक और एक शतक लगाने वाले रोहित शर्मा वनडे में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. आईसीसी ने अपनी रैंकिंग अपडेट की है.

By : शिवम | Updated at : 29 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी ने अपनी रैंकिंग अपडेट कर दी है, रोहित शर्मा दुनिया के नए नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज बन गए हैं. पहले इस पोजीशन पर शुभमन गिल थे, जो अब तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्होंने दूसरे वनडे में अर्धशतक (73) और तीसरे मैच में 121 रनों की नाबाद पारी खेली थी. उन्हें तीसरे मैच का और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया था.

आईसीसी ने अपनी रैंकिंग बुधवार, 29 अक्टूबर को अपडेट कर दी है. रोहित शर्मा 2 स्थान ऊपर आकर ओडीआई बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर-1 पर आ गए हैं. रोहित के 781 रेटिंग पॉइंट हैं, शुभमन गिल 745 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 764 रेटिंग के साथ काबिज हैं.

विराट कोहली को हुआ नुकसान

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ नाबाद 168 रनों की साझेदारी कर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई थी. कोहली ने 81 गेंदों में 74 रन बनाए थे, हालांकि आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली को नुकसान हुआ है. दरअसल इस मैच से पहले दो वनडे में विराट कोहली लगातार 'डक' आउट हुए थे. इतिहास में पहली बार हुआ था जब विराट कोहली दो वनडे  में लगातार शून्य पर आउट हुए.

आईसीसी की ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली को 1 स्थान का नुकसान हुआ है, वह 5वें से छठे नंबर पर आ गए हैं. उनके 725 रेटिंग पॉइंट हैं. वनडे में टॉप-10 बल्लेबाजों में चार भारतीय शामिल हैं, रोहित, गिल, कोहली के आलावा चौथे भारतीय श्रेयस अय्यर हैं.

आईसीसी की ताजा रैंकिंग में श्रेयस अय्यर को भी एक स्थान का फायदा हुआ है, वह 700 रेटिंग के साथ 10वें से 9वें नंबर पर आ गए हैं. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे में फील्डिंग के दौरान अय्यर को गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था. अभी भी यह अस्पताल में हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 29 Oct 2025 02:56 PM (IST)
Tags :
ICC Rankings Rohit Sharma News ODI Rankings VIRAT KOHLI Rohit SHarma SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget