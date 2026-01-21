हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विराट कोहली से छिना NO-1 का ताज, ICC ने जारी की वनडे रैंकिंग, टॉप पर पहुंचा ये खिलाड़ी

विराट कोहली से छिना NO-1 का ताज, ICC ने जारी की वनडे रैंकिंग, टॉप पर पहुंचा ये खिलाड़ी

ICC ODI Rankings: विराट कोहली पिछले हफ्ते आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने थे, लेकिन आज उनका ये ताज उनसे छिन गया. रोहित शर्मा को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है.

By : शिवम | Updated at : 21 Jan 2026 03:04 PM (IST)
विराट कोहली पिछले हफ्ते आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने थे, लेकिन आज ये ताज उनसे छिन गया. आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल नए नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है. केएल राहुल को एक स्थान का फायदा हुआ है, वह इस लिस्ट की टॉप-10 में शामिल हो गए हैं.

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था. इस पारी के बाद आईसीसी ने जो रैंकिंग जारी की थी, उसमें विराट कोहली नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बने थे. सिर्फ एक ही हफ्ते में उन्हें अपनी ये पोजीशन गंवानी पड़ी, हालांकि बीते रविवार उन्होंने एक और शानदार पारी खेली थी. तीसरे वनडे में उन्होंने 124 रन बनाए थे, हालांकि ये मुकाबला टीम इंडिया हार गई थी. डेरिल मिचेल ने भी इस मैच में शतक जड़ा था.

विराट कोहली को हटाकर डेरिल मिचेल बने नंबर-1

डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे में 137 रनों की शानदार पारी खेली थी. 131 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 15 चौके लगाए थे. ये पारी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो 2 विकेट मात्र 5 रन पर गिरने के बाद आए थे. हालांकि कोहली ने भी इस मुकाबले में शतक जड़ा था, लेकिन वह टीम को जीत तक नहीं ले जा सके. मिचेल 845 रेटिंग के साथ टॉप पर पहुंचे, जो उनके करियर की बेस्ट रेटिंग है. विराट कोहली की 795 रेटिंग है, वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

अब रेटिंग में बहुत अंतर इसलिए हो गया है क्योंकि मिचेल ने पिछले हफ्ते ही खेले गए दूसरे वनडे में भी 131 रनों की पारी खेली थी, इसमें विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया था.

रोहित शर्मा को भी नुकसान

अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं, उनके 764 रेटिंग है. 757 रेटिंग के साथ रोहित शर्मा तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गए हैं. श्रेयस अय्यर पहले आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 10वें स्थान पर थे, वो अब 11वें पर खिसक गए हैं. केएल राहुल 11वें से टॉप-10 में आ गए हैं. राहुल 670 रेटिंग के साथ 10वें स्थान पर आ गए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 21 Jan 2026 02:42 PM (IST)
ICC Rankings ICC ODI Rankings Daryl Mitchell VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
Embed widget