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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड को रौंद नए बादशाह बनेंगे विराट-रोहित, वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-4 में तीन भारतीय

इंग्लैंड को रौंद नए बादशाह बनेंगे विराट-रोहित, वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-4 में तीन भारतीय

IND vs ENG ODI: भारत और इंग्लैंड की वनडे सीरीज 14 जुलाई से शुरू होगी. इस सीरीज में बढ़िया प्रदर्शन कर रोहित शर्मा और विराट कोहली दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 04:44 PM (IST)
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भारतीय टीम का यूके दौरा बहुत खराब गुजरा है. इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 के अंतर से टी20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम के सामने वनडे सीरीज की चुनौती है. भारत और इंग्लैंड की 3 मैचों की वनडे सीरीज 14 जुलाई से शुरू होगी. टी20 टीम रैंकिंग में भारतीय टीम का ताज छिन चुका है, लेकिन वनडे में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास रैंकिंग का नया बादशाह बनने का मौका होगा.

भारत वनडे फॉर्मेट में दुनिया की नंबर एक टीम बनी हुई है. दूसरी ओर वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-4 खिलाड़ियों में तीन भारतीय हैं. दरअसल शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तीनों भारतीय बल्लेबाजों के पास दुनिया का नंबर-वन ODI बल्लेबाज बनने का मौका है.

टॉप-4 में तीन भारतीय

वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल टॉप पर हैं और उनके 815 रेटिंग पॉइंट्स हैं. भारतीय कप्तान शुभमन गिल (791) दूसरे, विराट कोहली (768) तीसरे और रोहित शर्मा (754) चौथे पायदान पर हैं. रोहित और विराट, दोनों का इंग्लैंड की धरती पर बल्ला खूब गरजता है. इंग्लैंड की सरजमीं पर रोहित का औसत 64.91 का है और विराट का एवरेज 51.88 का है.

विराट और रोहित के लिए रेटिंग पॉइंट्स के मामले में डेरिल मिचेल को पछाड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शुभमन गिल एक या दो मैच जिताऊ पारी खेल दुनिया के नंबर-1 ODI बल्लेबाज बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: स्टीफन फ्लेमिंग गए, अब कौन बनेगा CSK का नया हेड कोच? रेस में सबसे आगे ये भारतीय दिग्गज

टीम इंडिया के पास साख बचाने का मौका

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम जबसे यूके टूर पर आई है, तब से आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और फिर इंग्लैंड के हाथों सीरीज में 0-4 की हार झेल चुकी है. अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली वनडे टीम के कंधों पर भारत की साख बचाने की जिम्मेदारी होगी. बता दें कि इंग्लैंड ने आखिरी बार भारत को किसी वनडे सीरीज में साल 2018 में हराया था. टीम इंडिया उस जीत के सिलसिले को इस बार भी कायम रखना चाहेगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Jul 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
ICC Rankings Ind Vs Eng Odi VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS ENG
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