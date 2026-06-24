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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC रैंकिंग में टूटा 36 साल का रिकॉर्ड, दो खिलाड़ी नंबर-1, जो रूट भी टॉप पर; ईशान 21 पायदान ऊपर

ICC रैंकिंग में टूटा 36 साल का रिकॉर्ड, दो खिलाड़ी नंबर-1, जो रूट भी टॉप पर; ईशान 21 पायदान ऊपर

ICC Rankings: रैंकिंग में हुए बडे़ बदलाव के साथ 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. दो गेंदबाज टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर आ गए हैं. ईशान किशन ने 21 पायदान की लंबी छलांग लगा दी.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 24 Jun 2026 03:15 PM (IST)
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ICC Rankings Latest Update: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (24 जून) को ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटता दिखा. भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए. हेनरी ने 6 पायदान की छलांग लगाई, जबकि बुमराह की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ. इसके अलावा ईशान किशन ने वनडे रैंकिंग में 21 पायदान की बड़ी छलांग लगाई. वहीं भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को भी फायदा हुआ. 

टूट गया 36 साल पुराना रिकॉर्ड 

दरअसल 36 साल के लंबे इंतजार के बाद न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज ने टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 की पोजीशन हासिल की. मैट हेनरी 870 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर पहुंचे. हेनरी पहले नंबर पर पहुंचने वाले न्यूजीलैंड के सिर्फ तीसरे टेस्ट गेंदबाज बने. कीवी टीम के लिए सबसे पहले नंबर वन का पायदान जैक काउई ने 1947 में और फिर रिचर्ड हैडली ने 1984-1990 के बीच हासिल किया था. अब लिस्ट में हेनरी तीसरे खिलाड़ी के रूप में शामिल हो गए. 

जो रूट भी बने नंबर वन

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट में सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले जो रूट ने 2 पायदान की छलांग लगाते हुए खुद को टॉप पर काबिज कर लिया है. रूट की रेटिंग 871 हो गई है. लिस्ट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 866 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर नजर आते हैं. 

ईशान किशन ने लगाई 21 पायदान की छलांग 

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ईशान किशन वनडे की बैटिंग रैंकिंग में 21 पायदान की छलांग लगाते हुए 43वीं पोजीशन पर आ गए हैं. उनकी रेटिंग 516 की है. 

शुभमन गिल को भी हुआ फायदा, नंबर-1 बनने के करीब 

वनडे की बैटिंग रैंकिंग में शुभमन गिल को भी फायदा हुआ है. गिल 3 पायदान ऊपर पहुंचे. इसके साथ वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए. गिल की रेटिंग 791 की है. लिस्ट में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 815 रेटिंग के साथ नंबर-1 पर हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि गिल कब नंबर-1 पर खुद को ला पाते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: यौन शोषण का लगा था आरोप, RCB से हुए थे बाहर; अब करने जा रहे हैं क्रिकेट मैदान पर वापसी

Published at : 24 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Joe Root ICC Rankings Matt Henry
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