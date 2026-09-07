शेफाली वर्मा से उलझना फातिमा सना को पड़ा भारी, ICC ने PAK कप्तान को दी सजा

शनिवार (05 सितंबर) को 2026 महिला एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला था. मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. मैच में पाकिस्तान को बड़ी ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी टीम की कप्तान फामिता सना के तेवर कुछ अलग ही देखने को मिले थे. उन्होंने भारत की ओपनिंग बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आउट करने के बाद 'सेंड ऑफ' का बदतमीजी भरा इशारा किया था. इस पर फातिमा ने काफी आलोचनाओं का सामना किया था. अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने उन्हें इस हरकत के लिए बड़ी सजा दी है.

ग्लोबल क्रिकेट बॉडी ने एक रिलीज जारी करते हुए बताया कि ICC आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना पर उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

फातिमा को खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. यह अनुच्छेद ऐसी भाषा, हरकत या इशारों के इस्तेमाल से संबंधित है जो किसी बल्लेबाज के आउट होने पर उसका अपमान करते हों या जिससे वह आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता हो.

Fatima Sana has been sanctioned following an incident in Pakistan's Asia Cup contest against India.https://t.co/QfFS6ezNJT — ICC (@ICC) September 7, 2026

रिलीज में आगे बताया गया कि इसके अलावा, उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा दिया गया है. 24 महीने की अवधि में यह उनका दूसरा उल्लंघन था. इस पीरियड में उनके डिमेरिट पॉइंट्स बढ़कर 2 हो गए हैं. उन्हें पिछला डिमेरिट पॉइंट 6 अगस्त 2025 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ एक टी20 इटंरनेशनल मैच के दौरान मिला था.

क्या था पूरा माजरा

अगर पूरी घटना पर नजर डालें, तो मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट हो गई. रन चेज के लिए उतरी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी शेफाली वर्मा को दी गई. उन्होंने पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर चेज की शुरुआत की, लेकिन ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकीं. दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली को फातिमा ने अपनी गेंद पर कॉट एंड बोल्ड कर दिया. इसके बाद फातिमा ने शेफाली को सेंड ऑफ का इशारा किया था. इस तरह यह घटना हुई और आईसीसी ने उनको सजा दे दी.

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