IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशेफाली वर्मा से उलझना फातिमा सना को पड़ा भारी, ICC ने PAK कप्तान को दी सजा

शेफाली वर्मा से उलझना फातिमा सना को पड़ा भारी, ICC ने PAK कप्तान को दी सजा

Fatima Sana: पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने 2026 महिला एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा को 'सेंड ऑफ' का इशारा किया था. इस पर ICC ने उन्हें कड़ी सजा दी है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

शनिवार (05 सितंबर) को 2026 महिला एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला था. मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. मैच में पाकिस्तान को बड़ी ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी टीम की कप्तान फामिता सना के तेवर कुछ अलग ही देखने को मिले थे. उन्होंने भारत की ओपनिंग बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आउट करने के बाद 'सेंड ऑफ' का बदतमीजी भरा इशारा किया था. इस पर फातिमा ने काफी आलोचनाओं का सामना किया था. अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने उन्हें इस हरकत के लिए बड़ी सजा दी है. 

ग्लोबल क्रिकेट बॉडी ने एक रिलीज जारी करते हुए बताया कि ICC आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना पर उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

फातिमा को खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. यह अनुच्छेद ऐसी भाषा, हरकत या इशारों के इस्तेमाल से संबंधित है जो किसी बल्लेबाज के आउट होने पर उसका अपमान करते हों या जिससे वह आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता हो.

रिलीज में आगे बताया गया कि इसके अलावा, उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा दिया गया है. 24 महीने की अवधि में यह उनका दूसरा उल्लंघन था. इस पीरियड में उनके डिमेरिट पॉइंट्स बढ़कर 2 हो गए हैं. उन्हें पिछला डिमेरिट पॉइंट 6 अगस्त 2025 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ एक टी20 इटंरनेशनल मैच के दौरान मिला था. 

क्या था पूरा माजरा 

अगर पूरी घटना पर नजर डालें, तो मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट हो गई. रन चेज के लिए उतरी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी शेफाली वर्मा को दी गई. उन्होंने पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाकर चेज की शुरुआत की, लेकिन ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकीं. दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली को फातिमा ने अपनी गेंद पर कॉट एंड बोल्ड कर दिया. इसके बाद फातिमा ने शेफाली को सेंड ऑफ का इशारा किया था. इस तरह यह घटना हुई और आईसीसी ने उनको सजा दे दी. 

 

यह भी पढे़ं: पाकिस्तान क्रिकेट में फिर मैच-फिक्सिंग की आहट, PCB ने शुरू की जांच

Published at : 07 Sep 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
ICC Shafali Verma Fatima Sana IND VS PAK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर मैच-फिक्सिंग की आहट, PCB ने शुरू की जांच
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर मैच-फिक्सिंग की आहट, PCB ने शुरू की जांच
क्रिकेट
इंग्लैंड टीम में हुई केविन पीटरसन की एंट्री, मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी
इंग्लैंड टीम में हुई केविन पीटरसन की एंट्री, मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
'तिहरे शतक' शतक से पहले ईशान किशन क्यों लौटे पवेलियन? 250 रन पर रुकी पारी
'तिहरे शतक' शतक से पहले ईशान किशन क्यों लौटे पवेलियन? 250 रन पर रुकी पारी
क्रिकेट
PAK दिग्गज ने बताया पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का कारण, कहा- भारत से जीत जिम्मेदार
PAK दिग्गज ने बताया पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का कारण, कहा- भारत से जीत जिम्मेदार
Advertisement

वीडियोज

SWATANTRA की फिजिकल पेशी क्यों नहीं? वकील ने उठाए सवाल, परिवार को अनहोनी का शक! |ABPLIVE
WORLD MAP CHANGED: दुनिया का नया नक्शा जारी! भड़का अमेरिका, भारत के लिए क्या बदला? |ABPLIVE
SAHARANPUR MOSQUE ROW: 115 साल पुरानी मस्जिद के दावे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक, समझिए पूरा विवाद!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
बिहार
अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन
अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन
इंडिया
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
क्रिकेट
इंग्लैंड टीम में हुई केविन पीटरसन की एंट्री, मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी
इंग्लैंड टीम में हुई केविन पीटरसन की एंट्री, मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
'जबरन रूसी आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
'जबरन रूसी आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत हादसे में अबतक 8 लोगों की मौत, CM योगी ने मुआवजे का किया ऐलान
बागपत हादसे में अबतक 8 लोगों की मौत, CM योगी ने मुआवजे का किया ऐलान
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Secret Room 20 पर लगा ताला, Salman Khan से जुड़ेगा बड़ा ट्विस्ट?
Bigg Boss 20 House Tour: Secret Room 20 पर लगा ताला, Salman Khan से जुड़ेगा बड़ा ट्विस्ट?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal ने Pyaar, Regret और Singh VS Kaur 2 पर की खास बातचीत
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal ने Pyaar, Regret और Singh VS Kaur 2 पर की खास बातचीत
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Gorilla, Ringmaster, Shark Pool और Gym में दिखेगा नया ट्विस्ट
Bigg Boss 20 House Tour: Gorilla, Ringmaster, Shark Pool और Gym में दिखेगा नया ट्विस्ट
ABP NEWS
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
ABP NEWS
Viral Video: Saharanpur में ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे... मुजफ्फरपुर दंगा’ वाले पोस्टर!
Viral Video: Saharanpur में ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे... मुजफ्फरपुर दंगा’ वाले पोस्टर!
Embed widget