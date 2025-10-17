ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने अभिषेक शर्मा, महिला कैटेगरी में भी भारतीय खिलाड़ी ने जीता अवार्ड

अभिषेक शर्मा पिछले महीने हुए एशिया कप 2025 के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुने गए थे, अब उन्हें एसीसी के टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन का ईनाम आईसीसी ने भी दिया है. आईसीसी ने सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी. पुरुष और महिला, दोनों कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ियों ने ये अवार्ड जीता. अभिषेक शर्मा ने पुरुष और स्मृति मंधाना ने महिला कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता.

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में खेले 7 मैचों में 200 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए थे. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था. हालांकि फाइनल में उनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन खिताबी मुकाबला टीम इंडिया ने ही जीता था.

अभिषेक शर्मा अभी आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर है. अभिषेक इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाली खिलाड़ी बन चुके हैं. उन्होंने ज़िम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट और भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को पीछे छोड़कर ये अवार्ड जीता.

अभिषेक शर्मा ने कहा, "ये अवार्ड जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे खुशी है कि ये अवार्ड मुझे महत्वपूर्ण मैचों के लिए मिला है, जिनमें मैं अपने प्रदर्शन से मदद कर सका. जो टीम सबसे कठिन परिस्थितियों में जीत दिला सकती है, उस टीम का हिस्सा होने पर मुझे गर्व है."

स्मृति मंधाना ने महिला कैटेगरी में जीता अवार्ड

आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ (सितंबर 2025) का अवार्ड स्मृति मंधाना ने जीता, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था. उन्होंने 3 मुकाबलों में से 2 में शतक जड़ा था. उन्होंने पहले मैच में 58 और दूसरे मैच में 117 रन बनाए थे. तीसरे मुकाबले में उन्होंने 125 रन बनाए थे. हालांकि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती थी. उन्होंने महीने में 4 मुकाबलों में 77 की औसत और 135.68 की स्ट्राइक रेट से 135.68 रन बनाए.