हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने अभिषेक शर्मा, महिला कैटेगरी में भी भारतीय खिलाड़ी ने जीता अवार्ड

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने अभिषेक शर्मा, महिला कैटेगरी में भी भारतीय खिलाड़ी ने जीता अवार्ड

ICC Player Of The Month September 2025: आईसीसी ने सितंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ (पुरुष) के विजेता के रूप में अभिषेक शर्मा को चुना. महिला कैटेगरी में भी ये अवार्ड भारतीय खिलाड़ी ने ही जीता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 17 Oct 2025 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

अभिषेक शर्मा पिछले महीने हुए एशिया कप 2025 के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुने गए थे, अब उन्हें एसीसी के टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन का ईनाम आईसीसी ने भी दिया है. आईसीसी ने सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी. पुरुष और महिला, दोनों कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ियों ने ये अवार्ड जीता. अभिषेक शर्मा ने पुरुष और स्मृति मंधाना ने महिला कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता.

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में खेले 7 मैचों में 200 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए थे. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था. हालांकि फाइनल में उनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन खिताबी मुकाबला टीम इंडिया ने ही जीता था.

अभिषेक शर्मा अभी आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर है. अभिषेक इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाली खिलाड़ी बन चुके हैं. उन्होंने ज़िम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट और भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को पीछे छोड़कर ये अवार्ड जीता.

अभिषेक शर्मा ने कहा, "ये अवार्ड जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे खुशी है कि ये अवार्ड मुझे महत्वपूर्ण मैचों के लिए मिला है, जिनमें मैं अपने प्रदर्शन से मदद कर सका. जो टीम सबसे कठिन परिस्थितियों में जीत दिला सकती है, उस टीम का हिस्सा होने पर मुझे गर्व है."

स्मृति मंधाना ने महिला कैटेगरी में जीता अवार्ड

आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ (सितंबर 2025) का अवार्ड स्मृति मंधाना ने जीता, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था. उन्होंने 3 मुकाबलों में से 2 में शतक जड़ा था. उन्होंने पहले मैच में 58 और दूसरे मैच में 117 रन बनाए थे. तीसरे मुकाबले में उन्होंने 125 रन बनाए थे. हालांकि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती थी. उन्होंने महीने में 4 मुकाबलों में 77 की औसत और 135.68 की स्ट्राइक रेट से 135.68 रन बनाए.

Published at : 17 Oct 2025 09:29 AM (IST)
Tags :
ICC Smriti Mandhana Abhishek Sharma ICC Player Of The Month
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
यूटिलिटी
Tax Free Gifts: रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget