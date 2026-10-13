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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने पर कितनी प्राइज मनी मिलती है?

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने पर कितनी प्राइज मनी मिलती है?

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड हर महीने पुरुष और महिला क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है. सितंबर 2026 में शुभमन गिल और शेफाली वर्मा ने ये सम्मान जीता है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 13 Oct 2026 08:57 PM (IST)
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क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हर कोई याद रखता है. कोई अपने बल्ले से रन बनाता है, तो कोई मुश्किल समय में टीम को जीत दिलाता है. खिलाड़ियों की ऐसी ही मेहनत को सम्मान देने के लिए ICC हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड देता है. सितंबर महीने के लिए भारतीय खिलाड़ियों मे शुभमन गिल और शेफाली वर्मा को इस सम्मान के लिए चुना गया है. ऐसे में सवाल है कि ये अवॉर्ड जीतने पर खिलाड़ियों को कितनी प्राइज मनी मिलती है और उन्हें ये सम्मान क्यों दिया जाता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हर महीने पुरुष और महिला क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये अवॉर्ड देती है. इसके लिए खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा जाता है. फिर क्रिकेट जानकार और फैंस की वोटिंग के आधार पर विजेता चुने जाते हैं. इस अवॉर्ड के जरिए खिलाड़ियों की मेहनत और उनके खेल को पहचान मिलती है.

अवॉर्ड जीतने पर कितनी मिलती है प्राइज मनी

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात है. लेकिन, इस अवॉर्ड के साथ खिलाड़ियों को कितने पैसे मिलते हैं, ये साफ नहीं है. ICC ने अभी तक इस अवॉर्ड की प्राइज मनी के बारे में जानकारी नहीं दी है. ऐसे में इस सम्मान को खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए मिलने वाली पहचान के तौर पर देखा जाता है.

शुभमन गिल ने 5वीं बार जीता अवॉर्ड

शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की. पहले वनडे में गिल ने 110 रन बनाए, जबकि दूसरे वनडे में 133 गेंदों पर बिना आउट हुए 223 रन की पारी खेली. इन 2 मैचों में उनके बल्ले से कुल 333 रन निकले.

ये 5वीं बार है जब गिल ने ये अवॉर्ड जीता है. इसके साथ ही उन्होंने पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा बार यह सम्मान जीतने का रिकॉर्ड बनाया है.

शेफाली वर्मा ने भी मारी बाजी

महिला वर्ग में शेफाली वर्मा को सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. उन्होंने महिला एशिया कप में 236 रन बनाए. इसके अलावा एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 49 गेंदों पर बिना आउट हुए 100 रन की शानदार पारी खेली.

शेफाली ने दूसरी बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. इससे पहले नवंबर 2025 में भी उन्हें ये सम्मान मिला था. इस तरह सितंबर महीने के दोनों अवॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहे.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
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