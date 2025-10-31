महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच रविवार को खेला जाएगा. भारत इससे पहले 2 बार फाइनल में पहुंचा लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाया जबकि साउथ अफ़्रीकी टीम तो फाइनल में ही पहली बार पहुंची है. इस महामुकाबले से पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का बड़ा बयान आया है. उन्होंने टीम इंडिया की सफलता का श्रेय आईसीसी अध्यक्ष जय शाह को दिया, जो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे.

पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कहा, "जय शाह के नेतृत्व में, बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक मज़बूत रोडमैप तैयार किया, जिसमें महिला प्रीमियर लीग (WPL) शुरू करने से लेकर अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच वेतन समानता सुनिश्चित करना शामिल है. हमारा उद्देश्य हमेशा महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाना रहा है."

जीत का जश्न शानदार होगा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार 2005 में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी, तब खिताबी मुकाबले में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया टीम चैंपियन बनी थी. दूसरी बार भारतीय टीम 2017 में फाइनल तक पहुंची, यहां इंग्लैंड ने खिताब जीता. अब भारत तीसरी बार फाइनल में है. बीसीसीआई सेक्रेटरी ने वादा किया कि टीम इंडिया जीती तो जश्न शानदार होगा.

उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "अगर भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनती हैं, तो हम निश्चित रूप से उनकी जीत का जश्न बेहतरीन तरीके से मनाएंगे."

VIDEO | Mumbai: On being asked if the Indian women’s cricket team will have a victory parade if they win the World Cup on Sunday, BCCI secretary Devajit Saikia says, “Under Jay Shah’s leadership, BCCI has built a strong roadmap to promote women’s cricket - from introducing the… pic.twitter.com/uQGLIuf6Sl — Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2025

महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मैच रविवार, 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, टॉस 2:30 बजे होगा.