ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर

ICC ODI Rankings में टॉप 5 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के कितने खिलाड़ी? जानिए किस टीम के ज्यादा प्लेयर

ICC ODI Rankings Before IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक वनडे सीरीज देखने को मिल सकती है. लेकिन देखा जाए तो आईसीसी रैंकिंग्स की टॉप 5 लिस्ट में भारत, ऑस्ट्रेलिया से काफी आगे है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 16 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

India Australia Players In ICC ODI Rankings: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होने जा रहा है. टीम इंडिया बुधवार, 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गई है. भारत की वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को सौंप दी गई है और टीम का उपकप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है. टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत की वनडे टीम का हिस्सा हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही काफी मजबूत टीमें हैं. इन दोनों देशों में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी आईसीसी रैंकिंग्स की टॉप 5 लिस्ट में शामिल हैं.

ICC बैटिंग रैंकिंग्स में भारत का दबदबा

आईसीसी बैटिंग रैंकिंग्स में भारत का दबदबा कायम है. टॉप 5 लिस्ट में एक भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर शामिल नहीं है. वहीं भारत के तीन खिलाड़ी इस लिस्ट में जगह बनाए हुए हैं. आईसीसी बैटिंग रैंकिंग्स में टॉप 10 तक ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर नहीं है. इस लिस्ट में टॉप पर भारत की वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं. गिल 784 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन हैं.

  1. शुभमन गिल- भारत
  2. इब्राहिम जदरान- अफगानिस्तान
  3. रोहित शर्मा- भारत
  4. बाबर आजम- पाकिस्तान
  5. विराट कोहली- भारत

ICC बॉलिंग रैंकिंग्स में भी भारत आगे

आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग्स की टॉप 5 लिस्ट में भारत का एक खिलाड़ी शामिल है. वहीं इस लिस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर नहीं है. भारत के कुलदीप यादव आईसीसी ODI बॉलिंग रैंकिंग्स में 650 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर हैं.

  1. राशिद खान- अफगानिस्तान
  2. केशव महाराज- साउथ अफ्रीका
  3. महीश थीकशाना- श्रीलंका
  4. जोफ्रा आर्चर- इंग्लैंड
  5. कुलदीप यादव- भारत

ICC ऑलराउंडर रैंकिंग्स

आईसीसी मेन्स वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों का ही कोई खिलाड़ी नहीं है. इस लिस्ट में टॉप पर अफगानिस्तान के प्लेयर अजमतुल्लाह उमरजई 334 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन हैं.

  1. अजमतुल्लाह उमरजई- अफगानिस्तान
  2. सिकंदर रजा- जिम्बाब्वे
  3. मोहम्मद नबी- अफगानिस्तान
  4. राशिद खान- अफगानिस्तान
  5. मेंहदी हसन मिराज- बांग्लादेश

Published at : 16 Oct 2025 04:26 PM (IST)
