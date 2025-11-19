ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म, छिन गया नंबर-1 का ताज; ICC ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग
ICC ODI Rankings: आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज बने रोहित शर्मा (Rohit Sharma ODI Ranking) का ताज अब छिन गया है, वह दूसरे नंबर पर आ गए हैं.
आज 19 नवंबर को आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें रोहित शर्मा से उनका नंबर-1 वनडे बल्लेबाज होने का ताज छिन गया है. आज का दिन वैसे भी भारतीय क्रिकेट फैंस गम के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 2 साल पहले रोहित की कप्तानी में भारत ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हार गया था. अब आज ही रैंकिंग में रोहित से नंबर-1 होने का ताज छिनना एक और बुरी खबर है. बड़ी बात ये हैं कि नए नंबर-1 रोहित से सिर्फ 1 पॉइंट आगे हैं.
किसने किया रोहित शर्मा को रिप्लेस
रोहित शर्मा अब आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. रोहित के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं. अब न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल दुनिया के नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज बन गए हैं. उनके 782 रेटिंग पॉइंट्स हैं, यानी रोहित से सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा. वह पहले तीसरे नंबर पर थे.
आईसीसी ODI बैटिंग रैंकिंग (टॉप-5)
- डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड)- 782
- रोहित शर्मा (भारत)- 781
- इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)- 764
- शुभमन गिल (भारत)- 745
- विराट कोहली (भारत)- 725
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL