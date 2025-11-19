आज 19 नवंबर को आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें रोहित शर्मा से उनका नंबर-1 वनडे बल्लेबाज होने का ताज छिन गया है. आज का दिन वैसे भी भारतीय क्रिकेट फैंस गम के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 2 साल पहले रोहित की कप्तानी में भारत ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हार गया था. अब आज ही रैंकिंग में रोहित से नंबर-1 होने का ताज छिनना एक और बुरी खबर है. बड़ी बात ये हैं कि नए नंबर-1 रोहित से सिर्फ 1 पॉइंट आगे हैं.

किसने किया रोहित शर्मा को रिप्लेस

रोहित शर्मा अब आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. रोहित के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं. अब न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल दुनिया के नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज बन गए हैं. उनके 782 रेटिंग पॉइंट्स हैं, यानी रोहित से सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा. वह पहले तीसरे नंबर पर थे.

आईसीसी ODI बैटिंग रैंकिंग (टॉप-5)