हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ODI Rankings: रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म, छिन गया नंबर-1 का ताज; ICC ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म, छिन गया नंबर-1 का ताज; ICC ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग

ICC ODI Rankings: आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज बने रोहित शर्मा (Rohit Sharma ODI Ranking) का ताज अब छिन गया है, वह दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

By : शिवम | Updated at : 19 Nov 2025 03:08 PM (IST)
आज 19 नवंबर को आईसीसी ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें रोहित शर्मा से उनका नंबर-1 वनडे बल्लेबाज होने का ताज छिन गया है. आज का दिन वैसे भी भारतीय क्रिकेट फैंस गम के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 2 साल पहले रोहित की कप्तानी में भारत ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हार गया था. अब आज ही रैंकिंग में रोहित से नंबर-1 होने का ताज छिनना एक और बुरी खबर है. बड़ी बात ये हैं कि नए नंबर-1 रोहित से सिर्फ 1 पॉइंट आगे हैं.

किसने किया रोहित शर्मा को रिप्लेस

रोहित शर्मा अब आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. रोहित के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं. अब न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल दुनिया के नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज बन गए हैं. उनके 782 रेटिंग पॉइंट्स हैं, यानी रोहित से सिर्फ 1 पॉइंट ज्यादा. वह पहले तीसरे नंबर पर थे.

आईसीसी ODI बैटिंग रैंकिंग (टॉप-5)

  • डेरिल मिशेल (न्यूजीलैंड)- 782 
  • रोहित शर्मा (भारत)- 781
  • इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)- 764
  • शुभमन गिल (भारत)- 745
  • विराट कोहली (भारत)- 725

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 19 Nov 2025 02:51 PM (IST)
ICC Rankings Rohit Sharma News Daryl Mitchell ICC ODI Ranking Rohit SHarma
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
