(Source: Poll of Polls)
ICC ODI Ranking Batsman: विराट कोहली ने लगाई छलांग, बाबर आजम लुढ़के; ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग
ICC ODI Ranking Batsman: आईसीसी ने आज 12 नवंबर को अपनी ताजा रैंकिंग जारी कर दी है. ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा का टॉप स्थान बरकरार है. विराट कोहली को फायदा हुआ है और बाबर आजम को नुकसान.
आईसीसी ने ताजा ओडीआई रैंकिंग जारी कर दी है. विराट कोहली को एक स्थान का फायदा हुआ है, वह टॉप-5 में आ गए हैं. हालांकि इस हफ्ते टीम इंडिया का कोई वनडे मैच नहीं था, लेकिन बाबर आजम के फ्लॉप शो के कारण कोहली और श्रीलंका के चरिथ असलंका को फायदा हुआ है. बाबर 2 स्थान नीचे लुढ़क गए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने अपना टॉप का स्थान बरकरार रखा है.
आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, उनके 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 73 और तीसरे वनडे में 121 रनों की नाबाद पारी खेली थी. वह कुछ हफ्ते पहले ही नंबर-1 पर आए, इस हफ्ते उन्होंने अपना स्थान बरकरार रखा. लिस्ट में टॉप-4 बल्लेबाजों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चौथे नंबर पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल हैं. गिल के 745 रेटिंग पॉइंट्स हैं.
बिना खेले विराट कोहली को फायदा
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली 2 वनडे में 'डक' आउट हुए थे, तीसरे मैच में उन्होंने 74 रनों की शानदार पारी खेली थी. लेकिन ये पारी रैंकिंग में फायदे की वजह नहीं है, दरअसल बाबर आजम के फ्लॉप शो ने उन्हें टॉप-5 में पहुंचाया.
पिछले हफ्ते बाबर आजम ने 3 वनडे खेले. 6 और 8 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम क्रमश 11 और 27 रन बनाकर आउट हुए. 11 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ वनडे में वह 29 रन बना पाए, इस कारण बाबर आजम टॉप-5 से बाहर हो गए. बाबर आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में 5वें से खिसककर 7वें स्थान पर आ गए हैं.
आईसीसी रैंकिंग में टॉप-10 ओडीआई बल्लेबाज
- रोहित शर्मा (भारत)- 781
- इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)- 764
- डेरियल मिशेल (न्यूजीलैंड)- 746
- शुभमन गिल (भारत)- 745
- विराट कोहली (भारत)- 725
- चरिथ असलंका (श्रीलंका)- 710
- बाबर आजम (पाकिस्तान)- 709
- हैरी टेक्टर (आयरलैंड)- 708
- श्रेयस अय्यर (भारत)- 700
- शाई होप (वेस्टइंडीज)- 690
तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या को भी नुकसान
आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है. इस लिस्ट में तिलक वर्मा को 2 स्थान का नुकसान हुआ है, वह तीसरे से पांचवें नंबर पर आ गए हैं. टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या चौथे से पांचवें नंबर पर आ गए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL