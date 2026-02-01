हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1

ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1

ICC T20 Rankings: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में 4-1 से हराया. जानिए अभी आईसीसी टी20 रैंकिंग में हर केटेगरी के टॉप-10 खिलाड़ी कौन हैं.

By : शिवम | Updated at : 01 Feb 2026 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को खेले गए पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराया. ईशान किशन ने शतक लगाया तो हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने भी तूफानी पारी खेली, जिसके सहारे भारत 271 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई. न्यूजीलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन टीम 225 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीत ली. जानिए अभी आईसीसी टी20 रैंकिंग की तीनों केटेगरी में टॉप-10 प्लेयर्स कौन हैं. इनमें कितने भारतीय हैं.

दो भारतीय नंबर-1

आईसीसी प्रत्येक बुधवार को अपनी रैंकिंग अपडेट करती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी 4 फरवरी को रैंकिंग अपडेट करेगी. अभी 2 भारतीय खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर-1 पर काबिज हैं. अभिषेक शर्मा टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पर काबिज हैं. दूसरे खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती हैं, जो आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर हैं.

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग (टॉप-10)

  1. अभिषेक शर्मा (भारत)
  2. फिल साल्ट (इंग्लैंड)
  3. तिलक वर्मा (भारत)
  4. जोस बटलर (इंग्लैंड)
  5. साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)
  6. पथुम निसांका (श्रीलंका)
  7. सूर्यकुमार यादव (भारत)
  8. ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)
  9. मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया)
  10. टिम सेफर्ट (न्यूजीलैंड)

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में 3 भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं. पहले पर अभिषेक शर्मा, तीसरे पर तिलक वर्मा और 7वें पर सूर्यकुमार यादव हैं. सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में भी विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बाद वह बुधवार को अपडेट होने वाली रैंकिंग में छलांग लगा सकते हैं. ईशान किशन अभी 64वें स्थान पर हैं, लेकिन जिस तरह धुआंधार अंदाज में उन्होंने शतक लगाया है उससे वह काफी ऊपर आ सकते हैं.

आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग (टॉप-10)

  1. वरुण चक्रवर्ती (भारत)
  2. राशिद खान (अफगानिस्तान)
  3. वनिंदु हसरंगा (श्रीलंका)
  4. जैकब डफी (न्यूजीलैंड)
  5. अबरार अहमद (पाकिस्तान)
  6. आदिल रशीद (इंग्लैंड)
  7. मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)
  8. नेथन एलिस (ऑस्ट्रेलिया)
  9. मुजीब उर रहमान (अफगानिस्तान)
  10. एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)

आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग (टॉप-10)

  1. सिकंदर रजा (ज़िम्बाब्वे)
  2. सैम अयूब (पाकिस्तान)
  3. हार्दिक पांड्या (भारत)
  4. रोस्टन चेस (वेस्टइंडीज)
  5. मोहम्मद नवाज (पाकिस्तान)
  6. दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल)
  7. अज़मतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान)
  8. रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)
  9. मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)
  10. वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)

आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग की टॉप-10 में एकमात्र भारतीय हार्दिक पांड्या हैं, जो अभी तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम 42 रन बनाए थे. तीसरे टी20 में उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे. देखना होगा कि क्या आईसीसी रैंकिंग में वह दूसरे स्थान पर आते या नहीं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
ICC Rankings Abhishek Sharma ICC T20 Rankings T20 Ranking Batsman T20 Ranking Bowler T20 Ranking All Rounder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
Advertisement

वीडियोज

Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले की Mumbai क्राइम ब्रांच करेगी जांच | Breaking
Union Budget 2026: आजाद भारत में आज पहली बार रविवार को पेश होगा बजट | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: देश के आम बजट को लेकर UP के वित्त मंत्री का बड़ा बयान | Nirmala Sitharaman |
Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Pakistan में नहीं थम रहा गृह युद्ध, बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले | Munir | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
बिहार
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
बिहार के बिहटा में दर्दनाक हादसा, ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत और दो घायल
विश्व
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
‘बेतुकी बातें’, एपस्टीन फाइल्स में PM मोदी की इजरायल यात्रा के जिक्र पर भारत का तगड़ा जवाब
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल ने नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
गर्दन चटकाना पड़ा भारी, मामूली आदत से जाते-जाते बची जान, रोंगटे खड़े कर देगी खबर, यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
Sports Medals History: किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
किसी भी खेल में कब शुरू हुआ था मेडल देने का रिवाज, जानें किसने की शुरुआत?
हेल्थ
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
सेहत का सुपरफूड होते हैं घी में भुने ड्राई फ्रूट्स, जानें इनके कमाल के फायदे
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget