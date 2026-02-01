भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को खेले गए पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराया. ईशान किशन ने शतक लगाया तो हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने भी तूफानी पारी खेली, जिसके सहारे भारत 271 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई. न्यूजीलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन टीम 225 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीत ली. जानिए अभी आईसीसी टी20 रैंकिंग की तीनों केटेगरी में टॉप-10 प्लेयर्स कौन हैं. इनमें कितने भारतीय हैं.

दो भारतीय नंबर-1

आईसीसी प्रत्येक बुधवार को अपनी रैंकिंग अपडेट करती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी 4 फरवरी को रैंकिंग अपडेट करेगी. अभी 2 भारतीय खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर-1 पर काबिज हैं. अभिषेक शर्मा टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पर काबिज हैं. दूसरे खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती हैं, जो आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर हैं.

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग (टॉप-10)

अभिषेक शर्मा (भारत) फिल साल्ट (इंग्लैंड) तिलक वर्मा (भारत) जोस बटलर (इंग्लैंड) साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) पथुम निसांका (श्रीलंका) सूर्यकुमार यादव (भारत) ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया) टिम सेफर्ट (न्यूजीलैंड)

आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-10 में 3 भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं. पहले पर अभिषेक शर्मा, तीसरे पर तिलक वर्मा और 7वें पर सूर्यकुमार यादव हैं. सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में भी विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बाद वह बुधवार को अपडेट होने वाली रैंकिंग में छलांग लगा सकते हैं. ईशान किशन अभी 64वें स्थान पर हैं, लेकिन जिस तरह धुआंधार अंदाज में उन्होंने शतक लगाया है उससे वह काफी ऊपर आ सकते हैं.

आईसीसी टी20 गेंदबाजी रैंकिंग (टॉप-10)

वरुण चक्रवर्ती (भारत) राशिद खान (अफगानिस्तान) वनिंदु हसरंगा (श्रीलंका) जैकब डफी (न्यूजीलैंड) अबरार अहमद (पाकिस्तान) आदिल रशीद (इंग्लैंड) मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश) नेथन एलिस (ऑस्ट्रेलिया) मुजीब उर रहमान (अफगानिस्तान) एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)

आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग (टॉप-10)

सिकंदर रजा (ज़िम्बाब्वे) सैम अयूब (पाकिस्तान) हार्दिक पांड्या (भारत) रोस्टन चेस (वेस्टइंडीज) मोहम्मद नवाज (पाकिस्तान) दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल) अज़मतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान) रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज) मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान) वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)

आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग की टॉप-10 में एकमात्र भारतीय हार्दिक पांड्या हैं, जो अभी तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम 42 रन बनाए थे. तीसरे टी20 में उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे. देखना होगा कि क्या आईसीसी रैंकिंग में वह दूसरे स्थान पर आते या नहीं.