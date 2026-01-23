भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश की छुट्टी तय है. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि स्कॉटलैंड, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह लेने जा रहा है. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) जल्द स्कॉटलैंड को बांग्लादेश का रिप्लेसमेंट घोषित कर सकता है.

आईसीसी ने बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को ठुकरा दिया था. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले को न्यायपूर्ण ना बताते हुए डिसप्यूट रेजोल्यूशन कमिटी (DRC) से इस मामले में दखल देने की मांग की थी. मगर ताजा अपडेट अनुसार DRC ने इस मामले में बांग्लादेश की अपील पर सुनवाई करने से मना कर दिया है.

न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से आईसीसी के एक सूत्र ने बताया कि डीआरसी, बांग्लादेश की अपील पर इसलिए सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि ICC बोर्ड द्वारा लिए जा चुके किसी फैसले से संबंधित मामले को उठाना उसके प्रोटोकॉल से बाहर है. बांग्लादेश DRC के सामने अपनी मांग रख सकता था, लेकिन नियमों को देखा जाए तो इस मामले पर सुनवाई होना भी संभव नहीं है.

पीटीआई की इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि आईसीसी के अधिकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल से बहुत नाराज हैं. इस नाराजगी की वजह यह है कि बीसीबी अध्यक्ष ने बिना आईसीसी को सूचित किए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी. वहीं आईसीसी, आसिफ नजरुल (बांग्लादेश सरकार का खेल सलाहकार) को एक अवांछित व्यक्ति मानता है.

खबर है कि स्कॉटलैंड का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आना अब लगभग तय हो गया है. आईसीसी कल यानी 24 जनवरी को स्कॉटलैंड को आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का रिप्लेसमेंट घोषित कर सकता है. बताते चलें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है.

