T20 World Cup 2026: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बांग्लादेश के सभी टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों को भारत से बाहर शिफ्ट करने पर विचार कर सकती है. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है, जिसमें बांग्लादेश को अपने लीग मैच भारत में खेलने थे.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने औपचारिक रूप से ICC से अनुरोध किया था कि उनकी टीम के मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराए जाएं. पहले से तय कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश को तीन मुकाबले कोलकाता और एक मैच मुंबई में खेलना था. हालांकि हालिया घटनाक्रम के बाद स्थिति बदलती नजर आ रही है.

BCB की आपात बैठक के बाद लिया गया फैसला

ढाका में BCB की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके बाद बोर्ड ने भारत में खेले जाने वाले मैचों में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई. BCB ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा कि मौजूदा हालात में बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम भारत जाकर नहीं खेलेगी.

बोर्ड ने यह भी बताया कि यह फैसला बांग्लादेश सरकार की सलाह को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. BCB का मानना है कि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी वजह से ICC से मैचों को किसी अन्य देश में कराने का अनुरोध किया गया है.

श्रीलंका बन सकता है नया वेन्यू

हालांकि, ICC ने अभी तक इस मांग पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ICC बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में कराने के विकल्प पर पूरी तरह से विचार कर सकती है. क्योंकि श्रीलंका पहले से ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सह-मेजबान है, इसलिए वहां मैच शिफ्ट करना लॉजिस्टिक तौर पर आसान माना जा रहा है.

ICC के फैसले पर टिकी निगाहें

फिलहाल, क्रिकेट जगत की नजरें ICC के अगले कदम पर टिकी हुई हैं. अगर बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर होते हैं, तो यह टूर्नामेंट के शेड्यूल और आयोजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा. आने वाले दिनों में ICC की ओर से इस मामले पर आधिकारिक बयान आने की उम्मीद है, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 की दिशा तय करेगा.